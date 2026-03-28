Trabajadores argentinos: ¿Qué los impulsa a renunciar?

Un estudio reciente revela que la falta de reconocimiento y malos vínculos con los jefes están impulsando la fuga de talentos en las empresas argentinas. ¿Qué está ocurriendo en el entorno laboral?

En el panorama laboral actual, el salario no es el único indicador de satisfacción en el trabajo. Un informe de Bumeran, titulado «Líderes o Jefes», destaca que la relación con los superiores se ha vuelto crucial para la retención de empleados. Sorprendentemente, el 49% de los trabajadores en Argentina siente que su vínculo con su jefe es negativo (26% regular y 23% mala).

A pesar de que esta cifra muestra una pequeña mejora respecto al 52% reportado en 2025, el malestar persiste. Esta desconfianza impacta notablemente en la rotación laboral: el 73% de los empleados ha considerado renunciar debido a relaciones deficientes con sus superiores.

Fuente: Bumeran

Factores que Deterioran las Relaciones Jefe-Empleado

El estudio señala tres claves por las que los empleados perciben negativamente a sus jefes:

Falta de reconocimiento: El 50% siente que su trabajo no es valorado.

Falta de escucha: El 48% asegura que sus jefes no prestan atención a sus necesidades.

Falta de confianza: El 47% sostiene que su jefe no confía en su equipo.

En contraste, las cualidades más valoradas por los trabajadores son la capacidad de escucha (64%) y la habilidad para fomentar el crecimiento profesional de su equipo (60%). Sin embargo, una preocupante casi 6 de cada 10 empleados no considera a su jefe un «líder», sino solo una figura autoritaria.

Puntos de Vista en Recursos Humanos

Las empresas están tomando nota del problema. Un 44% de los expertos en Recursos Humanos admite que el liderazgo en sus organizaciones es deficiente. Según ellos, lo que más falta en los líderes actuales es la habilidad de inspirar y motivar a su equipo (80%).

¿Cómo están manejando las organizaciones los problemas de liderazgo?

El 50% establece sistemas de seguimiento para evaluar el progreso de sus líderes. Un 19% ofrece programas de mentoría y coaching, y otro 19% organiza talleres y capacitaciones para mejorar habilidades blandas. Sin embargo, persiste una brecha: el 66% de los profesionales de RRHH admite no contar con estrategias concretas para ayudar a sus líderes a fortalecer sus capacidades.

El Anhelo de Liderazgo en los Trabajadores

A pesar de la percepción negativa hacia sus jefes, el deseo de liderar se mantiene. Un sorprendente 8 de cada 10 trabajadores cree tener las cualidades necesarias para asumir roles de liderazgo.

Lo que más los motiva es la posibilidad de contribuir al éxito empresarial y de guiar el desarrollo de otros talentos. En un contexto donde el bienestar laboral y el salario emocional adquieren relevancia, las empresas enfrentan el desafío de convertir a los jefes en verdaderos líderes. Ignorar esta situación puede resultar en la pérdida constante de los mejores talentos.