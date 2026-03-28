Milei celebra fallo de YPF y critica a Cristina y Kicillof: ‘Expropiar es robar’

El presidente Javier Milei aprovechó una cadena nacional para celebrar un reciente fallo judicial que favorece a Argentina en el caso YPF, pero su mensaje se tornó en un feroz ataque contra Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, a quienes responsabilizó por la difícil situación económica del país.

Un hito judicial con consecuencias políticas

Milei calificó el fallo como «histórico» al evitar una condena de 18.000 millones de dólares, cifra que representa el equivalente a 70 millones de jubilaciones mínimas. Desde el inicio de su discurso, adoptó un enfoque confrontativo, vinculando el resultado favorable a la «impericia» de administraciones anteriores, especialmente del kirchnerismo, al que acusó de haber llevado a Argentina al borde de una catástrofe.

Culpables del pasado

El presidente destacó que la sentencia fue resultado de la «pericia jurídica, política y diplomática» de su gobierno, pero al mismo tiempo advirtió sobre las implicancias negativas que dejó el kirchnerismo. Refiriéndose a la expropiación de YPF, definió la gestión anterior como una «aventura suicida» que casi provoca la pérdida de la empresa estatal y un «Estado fundido».

Crítica al populismo

A lo largo de su discurso, Milei manifestó que el populismo puede conseguir aplausos a corto plazo, sin embargo, genera daños profundos en el futuro. Utilizó términos como «arrogancia populista» y «falsos soberanistas» para deslegitimar la narrativa kirchnerista sobre la recuperación de YPF. Aseguró que la expropiación trajo consigo un juicio multimillonario y alejó las inversiones durante más de una década, afectando así el crecimiento económico del país.

Una línea de responsabilidad

Milei trazó una secuencia que va desde la administración de Cristina Kirchner, cuando comenzó el juicio, hasta su actual presidencia, donde se logró una reactivación judicial. «Ellos arriesgaron nuestro futuro; nosotros simplemente ganamos», afirmó, dejando en claro que su administración no pretende olvidar las «impericias del pasado».

Reforma en el horizonte

Durante la cadena, Milei también anunció el envío al Congreso de un proyecto para modificar la ley de expropiaciones, buscando evitar que situaciones similares comprometan al Estado argentino en el futuro y defendiendo la protección de la propiedad privada. Este enfoque se alinea con la ideología de su gestión, utilizando el contexto judicial como plataforma para impulsar reformas significativas.

El presidente concluyó agradeciendo a su equipo y reconociendo su contribución, al mismo tiempo que enfatizó la narrativa de su gobierno como una talacha contra problemas heredados. Esta cadena nacional, por lo tanto, no solo celebró el fallo judicial, sino que también sirvió como un contundente mensaje político contra el kirchnerismo, resaltando los riesgos financieros y judiciales que dejó tras de sí.