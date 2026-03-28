Gvozdenovich solicita cerrar los Centros Cívicos y agrava el conflicto con Llaryora sobre el tamaño del Estado

En un giro que promete encender el debate político en Córdoba, la UCR plantea el cierre de los Centros Cívicos del interior provincial. La propuesta, liderada por Matías Gvozdenovich, busca desafiar la estructura del oficialismo y proponer una reestructuración del gasto público.

El debate sobre la reducción del Estado en Córdoba ha cobrado fuerza en la Legislatura provincial, donde la UCR busca trasladar sus críticas del ámbito discursivo a acciones concretas. En este contexto, Gvozdenovich ha presentado un proyecto que pone en la mira a los Centros Cívicos, demandando su cierre inmediato, lo que podría cambiar la dinámica política en el interior de la provincia.

Argumentos a Favor del Cierre

La propuesta se dirige al gobierno de Martín Llaryora y respalda su planteamiento en la creciente digitalización de los servicios públicos. “La implementación del sistema Ciudadano Digital (CIDI) ha vuelto innecesarias estas oficinas físicas”, argumenta Gvozdenovich, asegurando que todos los trámites se pueden realizar de manera online.

Una Crítica al Poder Territorial del Peronismo

Sin embargo, este planteamiento va más allá de lo técnico. El líder radical critica la red de Centros Cívicos, considerados, según él, un «aguantadero político» que desperdicia recursos de los cordobeses. “Estas oficinas no están al servicio de la comunidad, sino que son un mecanismo de control y poder del peronismo”, enfatizó.

Contraataque del Oficialismo

Días atrás, miembros del oficialismo defendieron la reducción de sucursales de Bancor bajo el mismo argumento de digitalización. Gvozdenovich aprovechó esta instancia para pedir que se aplique el mismo criterio a los Centros Cívicos, señalando una posible inconsistencia en la administración actual. “Si todo está digitalizado, ¿por qué mantener estas estructuras?”, cuestionó.

Implicaciones Presupuestarias

El proyecto detalla que la provincia destina aproximadamente 2.000 millones de pesos anualmente a mantener estas oficinas. La iniciativa no solo propone su cierre, sino que también demanda que los fondos y bienes asociados sean redistribuidos al Ministerio de Educación para mejorar las salidas laborales y salariales del docente bajo la Ley Provincial 9870.

Centros Cívicos en el Interior

La red de Centros Cívicos que se propone cerrar incluye ubicaciones como Laboulaye, Río Cuarto y Villa María, entre otras. Estas oficinas hacen de ventanilla para servicios provinciales, pero también sostienen la estructura política del oficialismo en el territorio.

Críticas al Malgasto

En sus fundamentos, Gvozdenovich sostiene que durante 27 años de gobierno peronista, se ha malgastado en “organismos ociosos”. Asegura que esta proliferación responde más a necesidades políticas que a la eficacia en la prestación de servicios a los ciudadanos.

Con su propuesta, la UCR intenta poner sobre la mesa una discusión crucial: el costo y el tamaño del Estado. Así, el debate sobre el papel del Estado en Córdoba se perfila como uno de los ejes centrales en la agenda política hacia 2027.