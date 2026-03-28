Economía en alza, pero sin empleo: ¿Destrucción neta de puestos laborales?

La economista Agostina Ambrosi analiza el panorama actual del trabajo en Argentina, donde, a pesar de un crecimiento en el Producto Bruto Interno (PBI), el mercado laboral enfrenta serias dificultades.

En una reciente conversación con Canal E, Agostina Ambrosi, economista y analista de IDESA, destacó que la economía argentina ha presentado signos de recuperación en los últimos dos años. Sin embargo, este aumento en la actividad económica no se ha traducido en mejoras en el mercado laboral.

El Crecimiento del PBI: Un Alivio Insuficiente

Según los últimos datos, el Producto Bruto Interno (PBI) ha crecido un 4,8% entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo periodo de 2025. A pesar de estos números positivos, Ambrosi advirtió que este crecimiento es insuficiente para revertir años de estancamiento productivo. “No alcanza para salir de la situación que arrastramos”, afirmó.

Desempleo en Aumento: Una Realidad Preocupante

El contraste entre la recuperación económica y la situación del empleo es alarmante. La tasa de desempleo ha aumentado de un 6,4% a un 7,5% de la población activa. “Estamos experimentando un verdadero deterioro en el mercado laboral”, comentó Ambrosi.

Destrucción del Empleo Neto

El panorama es aún más grave al observar que no solo ha aumentado el desempleo, sino que también se ha reducido el empleo total. “No se han creado nuevos puestos de trabajo, sino que se ha destruido empleo neto”, aclaró la economista.

Calidad del Empleo: Un Indicador de Preocupación

Además del aumento en la desocupación, Ambrosi subrayó la preocupación por la calidad del empleo generado. Las grandes empresas han visto una reducción de 190.000 trabajadores en el empleo privado registrado, mientras que formas más precarias, como el cuentapropismo, han crecido significativamente. “El cuentapropismo informal se mantiene en niveles elevados”, concluyó.