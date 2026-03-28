Fronteras que Cambian: Lo que Nos Espera desde Abril de 2026

Desde abril, las transferencias entre cuentas propias estarán bajo la lupa de ARCA, que ha fijado nuevos topes. Conoce los detalles para manejar tu dinero sin complicaciones.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha implementado un control exhaustivo sobre las transferencias de dinero entre cuentas propias en bancos y billeteras virtuales. En un país donde muchos argentinos realizan operaciones frecuentes, estas nuevas regulaciones buscan asegurar la transparencia en el sistema financiero.

Limites de Transferencias: Lo Que ARCA Controla

Para personas físicas, el límite establecido es de $50.000.000 mensuales. En contraste, personas jurídicas enfrentarán un criterio más estricto con un umbral de $30.000.000 por mes.

Es crucial entender que estos montos reflejan no solo las transferencias individuales, sino el total acumulado que se mueve en la cuenta cada mes.

Importancia del Saldo Mensual

Además, el saldo final al cierre del mes también será motivo de análisis. Si el total supera los topes establecidos, las entidades deberán reportar la información del titular, además de detalles sobre los montos operados.

En el caso de operaciones en dólares, se aplicará el tipo comprador del Banco Nación al final del mes, mientras que para criptomonedas, se tomará la cotización vigente.

Montos Clave para Estar Atento

Los límites a partir de los cuales ARCA activa su sistema de reportes incluyen:

Transferencias o acreditaciones, saldos bancarios, y pagos generales: $50.000.000.

Extracciones en efectivo y compras como consumidor final: $10.000.000.

Consecuencias de Superar los Límites

Superar estos montos no significa automáticamente una sanción, pero puede desencadenar una revisión más minuciosa por parte de ARCA.

El organismo podrá solicitar al contribuyente que justifique el origen de sus fondos mediante documentación adecuada. La falta de estos documentos podría resultar en un reporte frente a la Unidad de Información Financiera (UIF).

Documentación Necesaria para Evitar Sorpresas

Entre los documentos que ARCA puede requerir se encuentran:

– Comprobantes de compra o venta

– Recibos de sueldo o comprobantes previsionales

– Facturación de los últimos 3 a 6 meses

– Constancia de inscripción en el Monotributo

– Certificación de fondos firmada por contador público

– Documentación respaldatoria de las operaciones

El inconveniente más frecuente no es el monto en sí, sino la falta de respaldo documental. Por ello, anticiparse y recopilar la documentación es esencial para evitar complicaciones futuras.