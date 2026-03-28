Marta Maffei critica la organización de la audiencia pública sobre glaciares

La dirigente Marta Maffei expresó su descontento por la organización del primer día de debate sobre la reforma que tiene como objetivo modificar la protección de los glaciares. Su intervención se vio envuelta en demoras y una excesiva presencia de fuerzas de seguridad.

Durante el debate legislativo, Maffei, quien había sido convocada para hablar a las 9 de la mañana, finalizó su exposición a las 12:30, lo que evidenció una clara falta de planificación. «La organización no fue buena», expresó con firmeza.

Condiciones de seguridad cuestionadas

La dirigente también criticó la notable presencia de fuerzas de seguridad en el recinto. Según Maffei, «todo estuvo muy mal organizado», destacando que los controles eran excesivos. «Tuve que mostrar mi documento de identidad tres veces; afuera había siete carros de Gendarmería y tres de la Policía Federal, además de un carro hidrante y alrededor de diez patrulleros», relató.

Limitaciones en la exposición

La dirigente indicó que, a pesar de la amplia convocatoria, el tiempo de exposición fue drásticamente reducido. «Cuando notaron que había muchas personas anotadas, limitaron cada intervención a cinco minutos», afirmó, lo que resultó en que los expositores tuvieran que ajustar sus discursos improvisadamente.

Preocupaciones sobre la reforma

Maffei advirtió que el proyecto, que ya cuenta con media sanción en el Senado, vulnera principios constitucionales y no ha respetado los requisitos de consulta para comunidades indígenas. «No se ha consultado a nadie. Esta reforma no es una ley de presupuestos mínimos; permite a cada provincia actuar según su criterio», añadió en declaraciones al programa 6 en punto de Punto a Punto Radio (90.7).

El estado crítico de los recursos hídricos

La dirigente también hizo hincapié en la problemática del agua en Argentina, enfatizando que la contaminación ha afectado gravemente los ríos y acuíferos. «El 70% de nuestros ríos están contaminados por desechos industriales y cloacales», denunció, señalando que los glaciares se han convertido en la última reserva de agua potable disponible.

Maffei concluyó advirtiendo sobre la escasez de agua dulce en el mundo: «El 97,5% del agua está en los océanos y el 2,5% es dulce, de la cual el 70% se encuentra en los glaciares. Esto representa una cantidad crítica para nosotros», finalizó.