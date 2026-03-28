Chubut avanza en la titularización docente tras 19 años de espera

Los docentes de Chubut están viviendo un momento histórico: tras casi dos décadas sin procesos de titularización, la provincia da un paso significativo hacia la estabilidad laboral de su personal docente.

El 26 de marzo, comenzó el proceso de “acrecentamiento”, un mecanismo que permite a los docentes titulares aumentar su carga horaria, pasando de 12 a 36 horas cátedra. Ignacio Rivera, docente de la región, explicó que esta iniciativa busca ofrecer una mayor seguridad laboral en un contexto marcado por la precarización.

“Contar con horas titulares aporta estabilidad laboral, especialmente crucial ante la creciente flexibilización del empleo en el sector”, resaltó Rivera.

Además, el proceso ha continuado con el ingreso a la docencia por orden de mérito, brindando oportunidades según la antigüedad. Estas jornadas han sido intensas, extendiéndose incluso hasta la madrugada, para garantizar que cada docente obtenga un cargo conforme a su puntaje acumulado.

Uno de los temas debatidos ha sido la exigencia de un concepto “bueno” como requisito para participar, lo cual, según Rivera, no está especificado en el estatuto docente y ha dejado a varios profesionales sin opciones. En Comodoro Rivadavia, al menos ocho casos están a la espera de revisión.

Este proceso no solo brinda oportunidades, sino que también se considera una “reivindicación y reparación histórica” para el sector, que ha estado sin titularizaciones durante 19 años. Se estima que el proceso concluirá en las próximas horas, marcando el inicio de una nueva era para la educación en Chubut.