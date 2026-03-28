Vientos Huracanados y Lluvias Fuertes Devastan el Sur de Santa Fe y Córdoba

Un fuerte temporal de lluvias y vientos intensos ha causado estragos en diversas localidades del sur de Santa Fe y en partes de Córdoba, dejando a su paso una estela de destrucción y alarmantes necesidades de asistencia.

Las localidades más afectadas, como Montes de Oca, Bouquet, Armstrong y Bombal, fueron golpeadas por ráfagas de viento tan poderosas que hicieron pensar a los residentes que estaban ante un tornado. El impacto fue devastador; techos volados, árboles derribados y daños significativos a la infraestructura comunitaria marcaron el día.

Impacto en la Infraestructura y la Comunidad

Una planta de acopio de granos se vio completamente destruida, y un par de choferes de camiones resultaron gravemente heridos tras los vuelcos ocasionados por el vendaval. Carlos Gabbi, intendente de Bombal, describió la situación como una auténtica devastación y se movilizaron rápidamente equipos de emergencia para evaluar y asistir a la población afectada.

La Respuesta del Gobierno y los Equipos de Emergencia

A pesar de la magnitud del desastre, las autoridades locales indicaron que no fueron necesarias evacuaciones forzadas. Sin embargo, muchos optaron por trasladarse a casa de familiares por precaución. Personal del municipio, junto a bomberos y fuerzas policiales, se dedicó a despejar las calles y ayudar a los ciudadanos con daños en sus propiedades.

Corte en la Autopista y Desafíos Logísticos

El ventoso fenómeno también comprometió el tránsito en la autopista Rosario-Córdoba, donde varios vehículos quedaron volcados, y los servicios de energía y telecomunicaciones se vieron interrumpidos debido a la caída de cables y postes.

Persistentes Desafíos en Córdoba

En la provincia de Córdoba, Colonia Marina fue una de las localidades más duramente golpeadas. Con más de 200 milímetros de lluvia en un par de horas, las calles y viviendas quedaron bajo el agua, requiriendo la evacuación de varias familias y un geriátrico como medida preventiva.

La Coordinación de Ayuda en Córdoba

El gobernador Martín Llaryora se puso en contacto con los intendentes de localidades afectadas para ofrecer asistencia y apoyo logístico. Equipos de bomberos llegados de distintas áreas colaboraron en las tareas de rescate y evaluación de daños, enfrentando un panorama complicado por el anegamiento de las calles.

Las imágenes y testimonios de la devastación nos recuerdan la poderosa fuerza de la naturaleza y la importancia de la solidaridad en momentos de crisis.