Jubilación Segura: Estrategias para Planificar en Tiempos de Crisis

La abogada previsional Florencia Markarian advirtió sobre la creciente importancia de una planificación previsional adecuada en un mundo donde la longevidad aumenta y el poder adquisitivo se deteriora.

La planificación financiera para la jubilación es más relevante que nunca. Florencia Markarian, abogada especialista en previsión social, conversó con Canal E sobre los retos actuales que enfrentan los futuros jubilados. Con una esperanza de vida en aumento, el tema se vuelve crucial para asegurar un bienestar económico prolongado.

Dificultades Económicas al Jubilarse

Uno de los principales desafíos es el descenso de ingresos al llegar a la jubilación. Según Markarian, “al momento de jubilarse, se recibe aproximadamente el 49% de lo que se percibía previamente”. Esta drástica reducción puede afectar de manera significativa la calidad de vida de los jubilados. En el caso de aquellos con pensiones mínimas, la situación es aún más compleja, ya que “reciben solo el 29% de la canasta básica necesaria para vivir dignamente”.

Con la canasta de consumo para jubilados actualmente cifrada en “1.824.000 pesos”, se evidencia una notable disparidad entre lo que se percibe y lo que se necesita para vivir. Esta brecha no solo afecta aspectos básicos como la alimentación y la vivienda, sino que también repercute en gastos de salud, que son igualmente imprescindibles.

La Importancia de Planificar con Anticipación

Ante este panorama, Markarian enfatiza la necesidad de una planificación a largo plazo. “Es esencial pensar en el futuro”, afirma, sugiriendo que las personas evalúen sus ingresos actuales, su capacidad de ahorro y las proyecciones de gastos. A pesar de las recomendaciones de ahorrar al menos un 20% del ingreso, muchas personas encuentran difícil implementar este consejo en la práctica. Sin embargo, es crucial que todos reconsideren cuál será su situación financiera de jubilación.

Existen diversas herramientas para facilitar una jubilación más segura, como fondos de retiro y opciones de inversión personal. Markarian destaca la relevancia de la diversificación: “Es fundamental decidir en qué se desea invertir y mantener diversas opciones para resguardar el poder adquisitivo frente a lo incierto”.