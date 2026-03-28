¡Taylor Lautner y su esposa revelan que esperan su primer hijo!

La pareja de Taylors se prepara para dar la bienvenida a su primer hijo, y la noticia ha emocionado a sus seguidores. Descubre todos los detalles detrás de este especial anuncio.

Taylor Lautner, famoso por su papel como Jacob Black en la saga de Crepúsculo, ha compartido una emocionante noticia junto a su esposa, también llamada Taylor Lautner: ¡están esperando a su primer hijo!

La pareja hizo este hermoso anuncio a través de Instagram, publicando una serie de fotografías en un entorno campestre. En una de las imágenes, la futura mamá sostiene la ecografía mientras su esposo le besa la panza. Otras fotos muestran a la pareja abrazada, sonriendo y disfrutando de un momento íntimo.

Un Anuncio Divertido con un Doble Juego de Nombres

La publicación incluyó la frase: “¿Qué es mejor que dos Taylor Lautners?”, un guiño a la peculiaridad de su nombre compartido. Tras casarse en noviembre de 2022, la esposa de Lautner, cuya verdadera identidad es Taylor Dome, decidió adoptar el apellido de su esposo, lo que llevó a que sus amigos y familiares la llamen simplemente “Tay”.

Expectativas para el Futuro y un Nombre Especial

Con la llegada del bebé, muchos se preguntan si la pareja optará por un nombre que siga la tradición familiar. Este próximo capítulo marca un momento significativo para el actor de 34 años.

Una Vida Más Tranquila

En años recientes, Lautner se ha alejado de los grandes proyectos de Hollywood, eligiendo llevar una vida más tranquila centrada en su relación y en su podcast, The Squeeze. En este espacio, él y Tay abordan temas como la salud mental, las relaciones y la fama.

El Inicio de su Historia de Amor

Su historia comenzó en 2018, gracias a una cita organizada por Makena Moore, la hermana menor de Lautner. Aunque fue una salida sin demasiadas expectativas, la conexión fue inmediata y pronto comenzaron a salir.

Manteniendo su relación lejos de los medios, la pareja compartió su primera foto en redes sociales meses después, disfrazados para Halloween. Desde entonces, Tay, enfermera y defensora de la salud mental, ha sido una constante en la vida del actor, ayudándolo a encontrar su equilibrio tras años de intensa atención mediática.

El Compromiso y la Boda

En noviembre de 2021, Lautner propuso matrimonio de una manera muy personal, en la cocina de su hogar en Los Ángeles. Un año más tarde, celebraron una ceremonia íntima en una bodega de California, donde Tay adoptó oficialmente el apellido de su esposo, consolidando así a “los Taylor Lautner”.

Un Futuro Lleno de Amor y Humor

Casi ocho años después de su primera cita, la pareja se prepara para una nueva etapa en su vida. Mientras los fanáticos de Twilight celebran la noticia de que Jacob Black será papá, la pareja parece disfrutar de este momento con la discreción y el humor que los caracterizan.