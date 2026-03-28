Más de 12 toneladas de KitKat robadas en Italia: el ‘nuevo chocolate’ se vuelve noticia

En un sorprendente incidente ocurrido en Europa, un camión que transportaba casi 414,000 chocolatinas KitKat fue robado, generando preocupación por posibles desabastecimientos en el mercado justo antes del feriado de Pascua.

El camión, cargado con 12 toneladas de una nueva línea de chocolates, fue sustraído el 26 de marzo mientras se dirigía a Polonia desde una fábrica en Italia, según confirmaron fuentes de Nestlé, la compañía propietaria de la marca.

Detalles del Hecho

La noticia del robo fue cubierta por Agence France-Presse y posteriormente corroborada por un portavoz de Nestlé, quien aseguró que la empresa está colaborando con las autoridades locales y socios de la cadena de suministro para investigar el atraco.

¿Cómo sucedió el robo?

La acción delictiva se registró durante el traslado a Polonia, y tanto el vehículo como la valiosa carga siguen sin ser localizados. Afortunadamente, no se reportaron heridos durante este incidente.

Una travesura de grandes proporciones

“Siempre hemos animado a la gente a tomarse un descanso con KitKat”, declaró Nestlé en un comunicado, haciendo referencia a su famoso eslogan. “Sin embargo, parece que los ladrones tomaron el mensaje demasiado literal y se llevaron más de 12 toneladas de nuestro chocolate”.

La creciente preocupación por el robo de carga

El portavoz añadió que el robo de mercancías se está convirtiendo en un problema creciente para las empresas de todos los tamaños. Nestlé decidió hacer pública su experiencia con la esperanza de concientizar sobre esta tendencia criminal cada vez más común.

Una línea de chocolates especial

Los KitKat robados pertenecían a la nueva línea “Formula One”, lanzada tras convertirse la marca en la chocolatina oficial de la Fórmula 1 el año pasado. Estos chocolates tenían moldes inspirados en autos de carrera, pero mantenían la icónica combinación de chocolate y obleas.

Efectos en el mercado

Nestlé advierte que, debido a este robo, algunas de las chocolatinas podrían aparecer en mercados no oficiales. Sin embargo, la compañía cuenta con códigos de lote asignados a cada barra, lo que permitirá a las autoridades rastrear los productos robados en caso de que esto ocurra.