Senado: Aliados advierten sobre crisis en Justicia y reavivan el reclamo por la Corte

El Ministerio de Justicia da un paso crucial al presentar 62 pliegos para juzgados y fiscalías, mientras el Senado destaca la imperativa necesidad de resolver el vacío en la Corte Suprema.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, ha enviado un comunicado al Senado anunciando la llegada de los primeros 62 pliegos destinados a cubrir vacantes en el Poder Judicial. Este movimiento se produce en medio de un creciente clamor por la urgente necesidad de remplazar los puestos vacantes, señalando el «desprestigio de la justicia» y resaltando la importancia de completar la composición de la Corte Suprema.

Estado Actual de los Pliegos Judiciales

El presidente de la comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto (La Rioja), aseguró que es inminente el ingreso de estos pliegos al Senado. Según informes previos, existen más de 300 cargos pendientes de designación, y el Gobierno planea abordar estos nombramientos en distintas tandas.

La Revisión de Pliegos por Parte del Nuevo Ministro

La jefa del oficialismo en la Cámara alta, Patricia Bullrich, explicó que la demora se debe a la revisión que el nuevo ministro tuvo que realizar sobre los pliegos propuestos por la anterior administración, liderada por Mariano Cúneo Libarona.

Detalles de los Pliegos que Arribarán al Senado

De acuerdo a información extraída, de los 62 pliegos que llegarán al Senado, 28 ya estaban en manos de la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, cuando Mahiques asumió. Todos los puestos a cubrir son de carácter nacional.

Agilización de Trámites y Concursos

El Ministerio de Justicia está acelerando los trámites para manejar los concursos que se convocaron, algunos de los cuales ya han sido realizados y otros aún están en fase de entrevistas. Además, algunos procesos han sido impugnados y necesitan evaluación.

Perspectivas para el Avance de las Designaciones Judiciales

Los senadores son optimistas respecto al avance de las designaciones, considerando que durante abril se podrán realizar avances significativos, dada la nueva mayoría conformada por el oficialismo y el respaldo de la UCR, el PRO y bloques provinciales.

Luis Juez y la Crítica al Poder Judicial

En este contexto, el senador cordobés Luis Juez criticó el estado actual del Poder Judicial, aseverando que «el desprestigio de la justicia es más severo que el de la política», y condenó la politización que atraviesa no solo el ámbito federal, sino también provincial.

Percepción de la Justicia en las Provincias

Juez agregó que, en determinadas provincias, el sistema judicial ha perdido su independencia y se ha convertido en un «Ministerio más», donde todos los niveles, desde el personal administrativo hasta los altos magistrados, dependen directamente del poder político.

Compromisos y Expectativas en el Senado

Desde el radicalismo, se ha reconocido la gravedad de los problemas en el sistema judicial. El senador Flavio Fama (Catamarca) subrayó el compromiso del oficialismo para avanzar en la cobertura de vacantes, lo que reaviva el reclamo de la oposición para designar jueces en la Corte, tras las retiradas de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.

La Idea de Ampliar la Corte Suprema

Entre las propuestas en curso, algunos senadores apoyan la ampliación del número de miembros en la Corte Suprema, insistiendo en el respeto a la paridad de género. Proyectos existentes incluyen la iniciativa de Juliana Di Tullio para aumentar el tribunal a nueve integrantes, asegurando representación equitativa.

Diversas Propuestas para Ampliación de la Corte

La senadora Edith Terenzi propone elevar la cantidad de integrantes a siete, asegurando que la composición no pueda tener más de cinco miembros del mismo sexo, además de establecer una representación federal. Mientras tanto, Alejandra Vigo aboga por un modelo que garantice la paridad, manteniendo el actual número de cinco miembros.

El Futuro de la Corte Suprema

El debate sobre la composición del máximo tribunal sigue abierto. Dentro del PRO, existe consenso en que primero se deben buscar acuerdos sólidos antes de enviar pliegos al Senado. Sin embargo, algunos senadores asistirán pronto al Palacio de Tribunales para la presentación formal de un nuevo sistema de selección de jueces federales y nacionales, con el objetivo de blindar los concursos y priorizar el mérito técnico sobre los intereses políticos.