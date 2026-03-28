Motociclistas Lanzados al Aire Tras Chocar con Auto que Pasó en Rojo

Título: Impactante choque en Tigre: motociclistas desafían las reglas y acaban volando por los aires

Bajada: En la madrugada de Tigre, un accidente de tránsito dejó a dos motociclistas heridos tras cruzar un semáforo en rojo y colisionar con un auto. Las dramáticas imágenes del incidente han generado preocupación en la comunidad.

Un grave accidente de tránsito sacudió la madrugada de Tigre, donde dos personas que se desplazaban en moto resultaron seriamente afectadas tras chocar con un automóvil. El siniestro tuvo lugar cuando los motociclistas violaron un semáforo en rojo.

El incidente ocurrió en Avenida de los Constituyentes y fue capturado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), revelando la brutalidad del choque.

Detallando el accidente

Las imágenes muestran claramente cómo el conductor de la moto atravesó el semáforo en rojo, impactando de frente contra el vehículo que circulaba con luz verde. La fuerza del choque fue tan impresionante que ambos ocupantes de la moto fueron propelidos hacia el aire, realizando un giro antes de caer violentamente sobre el asfalto.

La respuesta de emergencia