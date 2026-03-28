Transporte público gratuito en Victoria y Tasmania para aliviar la demanda de combustible

Con el objetivo de mitigar el impacto de los altos precios del combustible, las autoridades de Victoria y Tasmania han implementado una medida excepcional: el transporte público será gratuito por un mes. Descubre cómo estas iniciativas buscan fomentar un cambio en la movilidad urbana.

Transporte sin Costo en Victoria

El gobierno de Victoria anunció que a partir del 31 de marzo y hasta finales de abril, todos los tranvías, trenes y buses de V/Line serán gratuitos. Esta acción, aunque temporal, busca alentar a los ciudadanos a optar por el transporte público en lugar de usar vehículos privados.

Iniciativa Similar en Tasmania

Por su parte, el premier de Tasmania, Jeremy Rockliff, declaró que en su estado, los buses y los ferris del río Derwent serán gratuitos desde el 30 de marzo hasta el 1 de julio. Esta medida también tiene como objetivo aliviar la presión económica sobre los residentes a causa del encarecimiento del combustible.

Ahorros para los Usuarios

El ministro de Transporte de Victoria, Kerry Vincent, destacó que esta iniciativa podría suponer un ahorro significativo para los viajeros, que oscilaría entre $20 y $88 por semana.

El Contexto de la Crisis Energética

El aumento de precios de la energía, exacerbado por la inestabilidad en el Medio Oriente, ha llevado a un aumento en los costos de la gasolina y el diésel, así como a escasez de combustible en algunas regiones de Australia. En este contexto, se han escuchado voces en el parlamento federal, como la del senador ACT David Pocock, abogando por un transporte público gratuito a nivel nacional.

¿Incrementará el Uso del Transporte Público?

A pesar del aumento en los precios del combustible, las estadísticas indican que los australianos aún no han hecho un cambio masivo hacia el transporte público. Un análisis reciente sugiere que, a pesar de los aumentos, muchos continúan utilizando sus vehículos personales.

Facilidades para los Viajeros

Durante el periodo gratuito en Victoria, todos los accesos de Myki estarán abiertos. Los pasajeros no necesitarán validar su pasaje; aquellos que accidentalmente lo hagan no serán cargados, y podrán solicitar un reembolso si es necesario. Además, los pases de Myki, incluidos los anuales, se pausarán automáticamente hasta después de abril.

Preparándose para el Aumento de la Demanda

En cuanto a la demanda del transporte público, se espera que aumente significativamente. Sin embargo, el gobierno provincial asegura que está preparado para manejar este incremento.

Compromiso del Gobierno

La premier Jacinta Allan reafirmó su compromiso de implementar medidas que ayuden a los victorianos a afrontar el aumento de los costos de vida, afirmando: “Esto es un paso inmediato para aliviar la presión financiera mientras seguimos trabajando en soluciones sostenibles para que Victoria sea más asequible.”

Impacto en los Hogares Australianos

Desde finales de febrero, la factura promedio de combustible en Australia ha aumentado en más de $20 por semana para las familias que consumen 35 litros de gasolina. Con estas nuevas iniciativas, se espera que los ciudadanos encuentren un alivio en sus gastos diarios.