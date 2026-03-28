YPF: Sebastián Maril analiza el fallo favorable a Argentina

La reciente decisión de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos anula la condena contra la Argentina en el caso YPF, evitando un desembolso de hasta 18.000 millones de dólares. Este fallo marca un hito en la defensa del patrimonio nacional.

El especialista en litigios internacionales, Sebastián Maril, ha abordado las razones legales que permitieron a Argentina obtener este favorable fallo en la Corte de Apelaciones de EE.UU. Según Maril, dos aspectos sustanciales fueron clave para este desenlace positivo. El primero es que el Estatuto de YPF debe considerarse un contrato bilateral, lo que redefine las obligaciones legales entre las partes involucradas, en contraste con una interpretación plurilateral que cambiaría drásticamente los términos del litigio.

La Corte de EE.UU. anula la condena contra YPF, salvando a Argentina de un pago millonario

El segundo punto importante destacado por Maril es la jerarquía normativa en este proceso. La decisión judicial establece que la Ley de Expropiación de YPF tiene mayor peso legal que los estatutos de la compañía misma. Esto fue crucial, ya que coloca al accionar estatal bajo el amparo de la legislación nacional, superando regulaciones corporativas ajenas.

La Interpretación Judicial que Cambió el Curso del Litigio

Maril también mencionó que la interpretación de los estatutos por parte de la Corte de Apelaciones contrastaba notablemente con la visión de la jueza Loretta Preska, quien había fallado previamente en contra de Argentina. Mientras que su fallo se fundamentó en una lectura restrictiva de las normativas de la empresa, el tribunal superior optó por una lógica que favoreció la defensa del país.

Un elemento crítico destacado es que la Cámara identificó una mala interpretación de la ley argentina por parte de Preska en el proceso original. Este hallazgo fue determinante para desarticular la condena, marcando así un precedente que corrige errores en la aplicación del derecho nacional por parte de una corte extranjera.

Expectativas Futuras y Revisión del Caso

A pesar de este triunfo, el camino judicial no está completamente cerrado. Maril aclaró que la Corte de Nueva York sigue siendo el «foro apropiado» para continuar el litigio, lo que implica que la demora en la resolución final podría persistir. El caso ahora regresa a la jueza Preska, quien deberá considerar las nuevas instrucciones del tribunal superior. Esto significa que tendrá que reevaluar tanto la evidencia como los argumentos presentados por ambas partes.

El panorama legal para Argentina se torna más favorable

Este cambio en el enfoque jurídico representa una oportunidad para el Gobierno, proporcionando un respiro en uno de los juicios más onerosos en la historia financiera del país. Maril enfatiza que la revisión de la interpretación del estatuto de la petrolera y la primacía de la ley nacional fueron aspectos decisivos que permitieron a Argentina recuperar parte del terreno perdido en este conflicto.

Un Hito en la Estrategia Jurídica Argentina

El presidente Javier Milei celebró la resolución, afirmando que «es un día muy especial para la Argentina». En su mensaje oficial, destacó la importancia histórica de esta decisión, que evita un compromiso financiero significativo y sienta un precedente en la protección del patrimonio estatal.

Además, el Gobierno explicó que este fallo refuerza la estrategia jurídica en defensa del patrimonio nacional, lo que marca un giro positivo en la administración de los recursos públicos y el orden económico del país.