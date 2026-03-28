Caputo revela el posible precio del dólar sin la intervención diaria del BCRA

En un discurso contundente, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó los logros históricos de la economía argentina, al mismo tiempo que subrayó la importancia del Banco Central en el control del dólar.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la economía nacional está viviendo un auge sin precedentes en términos de actividad, exportaciones y consumo. Durante su intervención en el programa Las tres anclas, transmitido por el canal de streaming Carajo, enfatizó que la intervención del Banco Central (BCRA) juega un papel crucial para mantener el valor del dólar.

«Si el Banco Central no comprara u$s100 millones por día, el dólar estaría a $1.100″, sostuvo Caputo, desafiando la narrativa negativa que circula en algunos medios.

La Realidad de los Datos Económicos

Caputo criticó la desinformación que algunos sectores propagan sobre la situación económica del país. «Los datos demuestran lo contrario de lo que se dice en los medios. Estamos alcanzando un récord histórico de actividad, exportaciones y consumo. Señaló cómo se ha confundido la percepción pública a pensar que el Gobierno está atravesando su peor momento.

El ministro recordó incidentes del año pasado, cuando se proclamó que el 80% de la población no podía llegar a fin de mes, y, sin embargo, el Presidente obtuvo una victoria electoral destacada: 41% a 24%. «La economía había crecido un 1,3% en ese período,» añadió.

Cambio de Modelo: Beneficios hacia la Población y Empresarios

Cuando se le preguntó sobre cómo la población percibe el crecimiento del 0,4% del EMAE, Caputo explicó que «la economía no afecta a todos de la misma manera; algunos lo notarán más rápidamente que otros». Resaltó que este fenómeno es parte de un cambio de modelo que busca eliminar privilegios de ciertos empresarios a costa de los consumidores.

Al respecto, Caputo enfatizó que «se acabó la época en que los consumidores subsidiaban a los empresarios». Subrayó que, aunque algunos negocios, como FATE, enfrentan dificultades, otros están encontrando nuevas oportunidades.

Estabilidad Económica y Acceso a Productos

Caputo celebró la mejora en la estabilidad macroeconómica y la disponibilidad de productos en el mercado, que van desde autos hasta textiles. Respecto a la transición para la población, argumentó que la reforma laboral es clave: «Esto proporcionará incentivos para que los empleadores contraten trabajadores de forma legal».

Agregó que «el modelo anterior era perjudicial, caracterizado por la escasez y altos precios. Ahora, nos dirigimos hacia un sistema donde todos tendrán acceso a más productos a mejores precios y con opciones de crédito.»

Impulso a Reformas y Confianza de Inversores

El ministro también instó a las provincias a reducir Ingresos Brutos, un impuesto que incrementa el costo final para los consumidores. «Los gobernadores deben entender que para recortar impuestos, es necesario reducir el gasto», indicó, señalando que la conciencia acerca de la necesidad de estos cambios está creciendo.

Caputo concluyó destacando que varios mandatarios provinciales han elogiado al Gobierno por su orientación económica, un mensaje que es esencial para atraer inversión y minimizar la volatilidad política.