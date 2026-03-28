Pascuas 2026: Aumento del 63% en productos de la canasta

Aumentos Inesperados en la Canasta de Pascuas 2026: ¿Qué Está Pasando en Argentina?

Las celebraciones de Pascua en Argentina llegan con un notable incremento en los precios de productos tradicionales, dejando a muchos consumidores preocupados. El último reporte de Focus Market revela aumentos que sorprenden y afectan tanto a pequeños fabricantes como a grandes marcas.

Impactos en el Mercado: Aumentos Destacados

Según el análisis de la consultora, la canasta de Pascuas 2026 presenta subas de hasta el 63% en productos emblemáticos como pescados, huevos de chocolate y roscas. Estas cifras reflejan no solo tendencias de consumo, sino también complejas interacciones entre factores locales y globales.

Precios de Pescados: La Suba que Sorprende

En el segmento de pescados, el kilo de calamar se ha disparado, con un incremento del 58% en comparación con el año anterior. En menor medida, el filet de merluza ha incrementado su precio en un 27%, mientras que otros productos como la milanesa de pescado y el kanikama también muestran variaciones significativas.

“La fuerte demanda externa, especialmente de mercados como China y Europa, ha llevado a una presión sobre los precios locales”, explicó Damián Di Pace, director de Focus Market, enfatizando que el contexto global influye en el costo de productos nacionales.

Huevos de Pascua: Sorpresas en el Sudor del Cacao

Los huevos de Pascua también reflejan un escenario complicado, con incrementos destacados. El Mini Eggs de 24 unidades se ha disparado un 49% interanual, mientras que la variación en productos más pequeños ronda entre el 27% y el 45%. Este fenómeno se debe en gran parte al encarecimiento del cacao, fundamental para la producción del chocolate.

Artesanales y Comerciales: Un Mercado Diversificado

La opción artesanal de huevo relleno, por ejemplo, cuesta ahora alrededor de $29.900 para 500 gramos, mostrando un aumento del 36% desde 2025. Di Pace indica que el costo del cacao impacta directamente en los precios finales de estos productos.

Roscas de Pascua: La Tradición Que Aumenta

Las roscas de Pascua también enfrentan alzas impresionantes. La versión artesanal de 500 gramos ha saltado a un costo de $13.000, lo que supone un 63% más con respecto a 2025. Esto contrasta con las roscas industriales que, aunque también han aumentado, lo han hecho en menor medida, con un 47% de aumento en versiones de 400 gramos.

Los Costos que Marcan la Diferenica

“Este aumento responde a la escalada en los costos de insumos como harina, huevos y azúcar”, afirmó Di Pace explicando que la fluctuación de precios afecta tanto a productos artesanales como a industriales.

Conservas y Más: Una Mirada al Futuro de la Industria

El informe no se detiene aquí; también examina el precio del atún en lata, que ha aumentado un 25% en un año. La competencia con productos importados y la dinámica del mercado nacional juegan un papel crucial en la formación de precios.

La incertidumbre se cierne sobre las familias argentinas mientras las altas temperaturas y precios se preparan para marcar el tono de celebración en este 2026.