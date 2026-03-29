El Gobierno impulsa reformas para combatir las falsas denuncias

El proyecto para aumentar las penas por denuncias falsas vuelve a ser protagonista en el Senado, liderado por Patricia Bullrich y con el apoyo de los gobernadores. La iniciativa busca endurecer las sanciones, generando un intenso debate político.

El gobierno argentino ha vuelto a colocar en el centro del debate el proyecto que propone incrementar las penas por denuncias falsas. Después de haber estado en pausa, la iniciativa busca reactivarse en el Senado con un nuevo impulso político y la figura prominente de Patricia Bullrich a la cabeza. Sin embargo, la clave para su éxito radica en conseguir el apoyo de los gobernadores.

Endurecimiento de Sanciones: ¿Qué Aporta el Proyecto?

La propuesta consiste en elevar las penas actuales, consideradas insuficientes por muchos. Las nuevas sanciones contemplan condenas de 1 a 3 años de prisión por denuncias falsas, y en casos agravados, de 3 a 6 años, especialmente si están relacionadas con violencia de género o menores. Además, se incluirán penas para aquellos que incurran en falsos testimonios y peritajes adulterados.

La Reacción de los Gobernadores ante la Iniciativa

A pesar de la intención del gobierno, el proyecto genera divisiones. Muchos gobernadores han expresado su preocupación por el posible impacto disuasorio sobre mujeres que buscan denunciar situaciones de violencia. Existe un temor a que una legislación demasiado amplia pueda desalentar las denuncias legítimas, llevándolas a temer represalias si sus casos no prosperan por falta de pruebas.

Un Enfoque en la Intención de Denunciar

En un intento por abordar estas preocupaciones, el gobierno ha optado por una estrategia de negociación que busca ajustar ciertos aspectos del proyecto. Se pretende clarificar que solo se considerarán punibles aquellos casos en los que haya intención comprobada de mentir, estableciendo una diferencia entre una denuncia fallida y una denuncia falsa.

Salvaguardas para Casos de Violencia de Género

Además, el proyecto incluirá salvaguardas específicas que protejan a las víctimas de violencia de género, reconociendo que este tipo de situaciones requieren un enfoque delicado para evitar que una ley penalmente restrictiva desincentive la denuncia.

El Rol de Patricia Bullrich en el Debate

La energía de Patricia Bullrich ha dado un nuevo impulso a la discusión. Desde su equipo aseguran que las denuncias falsas no solo perjudiquen a las víctimas, sino que también erosionan la credibilidad del sistema judicial. Para ellos, un endurecimiento de las penas es fundamental.

Perspectivas Futuras y Retos del Proyecto

A pesar del impulso, el proyecto enfrenta obstáculos significativos. La construcción de consensos políticos es esencial, especialmente dado que el apoyo de los gobernadores es vital para avanzar. Cada modificación del texto busca acercar posturas en un contexto donde la discusión sigue siendo intensa.

Por ahora, la propuesta se encuentra en una fase de renegociación. Aunque ha recuperado protagonismo en la agenda política, será fundamental seguir de cerca las dinámicas entre el gobierno y las provincias para determinar su futuro.