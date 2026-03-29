Desafíos del Sector Hotelero: Clave para el Éxito en Ventas Directas Online

En un panorama marcado por la transformación digital, el sector hotelero se enfrenta a la necesidad de equilibrar su rentabilidad con el uso creciente de plataformas intermediarias. Hernán Gabenera, experto en marketing hotelero, ofrece su visión sobre este dilema.

El sector hotelero se halla en un momento crítico donde el equilibrio entre la dependencia de las agencias de viajes en línea (OTAs) y la mejora de su rentabilidad se vuelve esencial. En conversación con el consultor en marketing hotelero, Hernán Gabenera, se ha resaltado la dualidad de estas plataformas: son aliadas, pero también pueden perjudicar los márgenes de ganancias.

El Rol de las OTAs en la Reserva Hotelera

Gabenera subraya que las OTAs desempeñan un papel fundamental en el proceso de reserva, aunque advierte que su uso excesivo puede llevar a una dependencia nociva. «Las OTAs son aliados hasta cierto punto», señala, «sin embargo, al momento de llegar a un límite, comienzan a erosionar la rentabilidad de los hoteles debido a sus altas comisiones».

Una tendencia creciente observada es que muchos usuarios utilizan las OTAs para hacer sus búsquedas, pero posteriormente optan por realizar la reserva directamente con el hotel. Este comportamiento indica una necesidad de los hoteles de fortalecer su presencia y canal de venta directa.

Fortaleciendo la Venta Directa Online

El gran desafío que enfrentan los hoteles radica en mejorar su capacidad de venta directa. Según Gabenera, “lograr una venta directa online efectiva es primordial”. Para alcanzar este objetivo, es fundamental que los hoteles inviertan en infraestructura digital adecuada, lo que incluye una página web optimizada y plataformas funcionales. “Una robusta presencia digital es clave en el entorno actual”, enfatiza.

Impacto de las Comisiones en la Rentabilidad

En medio de un panorama económico complicado, la rentabilidad hotelera se ve amenazada. “Los márgenes de ganancia están sufriendo”, advierte Gabenera, instando a los hoteles a «ser creativos y optimizar sus costos».

Reducir la dependencia de intermediarios ofrece una solución directa a este problema. “Disminuir las comisiones que los hoteles pagan a las OTAs puede hacer una gran diferencia en su rentabilidad”, afirma Gabenera. Sin embargo, subraya que los costos asociados suelen ser absorbidos en su mayoría por el hotel, aunque en ocasiones también afectan al consumidor final.