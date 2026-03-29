Dólar en Córdoba: Cotización del viernes 27 de marzo

El jueves 26 de marzo trae importantes movimientos en el mercado cambiario argentino, con el dólar oficial y las opciones alternativas ajustando sus precios. Descubrí aquí las cifras más relevantes y cómo impactan en el bolsillo del argentino.

En la jornada de hoy, el dólar oficial en el Banco Nación se establece en 1.345 pesos para la venta y 1.395 pesos para la compra, en un contexto donde el Gobierno ha fijado un rango de cotización entre $1.000 y $1.500 para la divisa estadounidense.

¿Cuál es el Valor del Dólar Blue?

La cotización del dólar blue se mantiene como una opción importante para muchos ciudadanos y varía constantemente, destacándose por su diferencia respecto al dólar oficial.

Dólar MEP: Precios de Referencia

En relación con el dólar MEP, su cotización actual es de $1.410,72 para la compra y $1.411,35 para la venta, lo que añade otra perspectiva al análisis del mercado cambiario.

Variaciones en Entidades Financieras

Este jueves, las cotizaciones del dólar oficial pueden presentar variaciones dependiendo de la entidad financiera elegida. A continuación, los precios en diferentes bancos:

Bancor

– Compra: $1.340.

– Venta: $1.400.

BBVA

– Compra: $1.350.

– Venta: $1.400.

ICBC

– Compra: $1.335.

– Venta: $1.395.

Banco Supervielle

– Compra: $1.354.

– Venta: $1.494.

Los precios del dólar siguen generando atención en el país, afectando los hábitos de consumo y la planificación financiera de los ciudadanos. Mantente informado sobre las fluctuaciones en el mercado y sus implicancias económicas.