YPF se dispara casi 4% tras fallo favorable, mientras Burford se desploma

Las acciones de YPF registran un notable aumento este viernes, impulsadas por un fallo judicial que favorece al país en la litigación sobre la expropiación de la petrolera. Este cambio en la balanza legal tiene repercusiones significativas en el ámbito financiero argentino.

Impacto del fallo judicial en el mercado

YPF ha experimentado un incremento de hasta el 4% en sus acciones, como resultado de la reciente decisión de un tribunal estadounidense que anula una sentencia que obligaba a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares tras la expropiación de la empresa en 2012.

Burford Capital sufre pérdidas

Por el contrario, las acciones de Burford Capital, el principal beneficiario del juicio, han caído más de un 35%. Esta caída refleja el impacto negativo del fallo en sus expectativas de recuperación económica.

Reacciones en el mercado internacional

El sitio especializado Investing.com reporta que las acciones de Burford Capital experimentan una baja superior al 36%, tras suspensiones por volatilidad. La reciente decisión judicial representa un alivio para los inversores argentinos, facilitando un escenario menos arriesgado para la economía nacional.

El efecto positivo para Argentina

“Este fallo destraba valor al reducir uno de los riesgos en el horizonte. La decisión judicial contribuye a un panorama más claro, especialmente para los inversores a largo plazo”, destacó Gastón Lentini, asesor financiero. La potencial eliminación de una carga de 16.000 millones de dólares también podría llevar a una reducción en el riesgo país.

Rendimiento del mercado local

En Wall Street, aunque la mayoría de los ADRs argentinos mostraron bajas, YPF se destacó con un aumento significativo. Transportadora Gas del Sur también creció un 1,8%, mientras que otras acciones como Ternium mejoraron un 0,3%.

El efecto en los bonos soberanos

Por otro lado, los bonos soberanos en el mercado local sufrieron caídas de hasta 1,5%, encabezadas por los Bonar 2035 y 2029N. En este contexto, el riesgo país aumentó un 4,3%, alcanzando los 610 puntos básicos.

Tipo de cambio y situación económica

El S&P Merval avanza un 0,9%, alcanzando los 2.794.631 puntos en pesos, aunque su equivalente en dólares experimenta una baja del 1,1%. En el mercado cambiario, el dólar oficial se situó en $1.355 para la compra y $1.405 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar Blue cerró a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.