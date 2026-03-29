Vecinos de barrio cordobés venden sus casas por el descontrol nocturno

Los habitantes del barrio Villa Azalais, en Córdoba, han decidido poner sus casas a la venta debido al caos nocturno que afecta su calidad de vida. La tranquilidad se ha convertido en un bien escaso en la zona de la plaza, donde el desorden parece no tener fin.

Desde disturbios con música a altas horas de la noche hasta ruidos de motos con escapes libres, los residentes viven una situación insostenible. Oscar Fioretti, un vecino afectado, relata cómo su familia ha sufrido por la falta de descanso.

Caos Nocturno: Una Realidad Insoportable

“Aquí vivía mi hijo con mis nietos, y no podían dormir debido a los ruidos continuos,” comparte Fioretti. La situación en la plaza se ha vuelto crítica, con comentarios sobre la proliferación del consumo de alcohol y drogas. “Las drogas se venden como si fueran caramelos. La plaza está llena de jeringas y restos de sustancias ilegales”, añaden preocupados los residentes durante una conversación con Telefe Córdoba.

Un Llamado de Auxilio

“Necesitamos ayuda. Todos estamos poniendo nuestras casas en venta, no porque queramos, sino porque la situación es insostenible”, enfatiza el vecino. La indignación se siente en cada palabra, mientras la comunidad ha soportado el descontrol por casi tres años. La plaza Heraldo Bosio, rodeada por avenidas Capdevila y Alem, se ha convertido en un foco de problemas, según los residentes.

Impacto en la Salud y la Vida Diaria

“Esto comienza a la 1 de la mañana y termina a las 8. Imaginate tratar de trabajar en estas condiciones”, expresa otro vecino, que también describe la dificultad de enviar a sus nietos a la escuela. “Tuvieron que mudarse debido al estrés del ruido”, agrega.

Entre lágrimas, comenta: “He vivido aquí 30 años. No esperaba tener que irme, pero ya no se puede vivir así. Esto se ha convertido en tierra de nadie”.

Un Barrio en Venta

Un informe de Telefe Córdoba revela que alrededor de diez casas en el barrio están en venta, algunas desde hace más de un año. La sensación de abandono y descontrol es palpable, y los residentes claman por una solución urgente que restablezca la paz en su comunidad.