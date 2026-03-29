Incendio consume por completo una casa en Km 17

Un devastador incendio arrasó con una casa en el norte de la ciudad este sábado por la tarde, dejando pérdidas totales en la propiedad y la trágica muerte de las mascotas que allí vivían.

El siniestro se desató alrededor de las 19:00 en una residencia de la calle 22, en la zona de Km 17. Según informes, el incidente fue reportado a la comisaría a través de un aviso por WhatsApp, lo que llevó a la intervención rápida de las fuerzas policiales.

Origen del fuego y consecuencias

Al llegar al lugar, los oficiales confirmaron que las llamas se habían expandido por toda la vivienda. La propietaria del inmueble explicó que el fuego se inició cuando su hermano intentó encender un calefactor en una de las habitaciones.

Una chispa fatal

Según su testimonio, el hombre utilizó un papel para activar el calefactor, lo que provocó una explosión inicial que rápidamente se convirtió en un incendio descontrolado. Afortunadamente, logró escapar de la casa, pero lamentablemente las mascotas de la familia no sobrevivieron al siniestro.

Acción de los servicios de emergencia

El cuerpo de Bomberos llegó al sitio y pudo extinguir las llamas, aunque el daño a la propiedad fue total. A pesar de la magnitud del incendio y la pérdida de los animales, no se reportaron personas heridas, lo que podría considerarse una pequeña victoria en medio de esta tragedia.