Caputo señala al ‘riesgo kuka’ como causante de la alta tasa del dólar

En una reciente licitación, Luis Caputo confirmó que el clima del mercado financiero sigue siendo complicado, exigiendo tasas elevadas para los bonos a largo plazo. Esto refleja tanto los temores de los inversores como el desafío que enfrenta el Tesoro.

En su más reciente movimiento en el mercado de bonos, Caputo colocó 150 millones de dólares en un nuevo bono con vencimiento en octubre de 2028. A pesar de la fuerte demanda, la tasa solicitada fue de 8,5% anual, lo que marca una diferencia significativa frente al 5,02% del bono con vencimiento en 2027. Esta disparidad está alimentada por el temor al cambio político en el país.

Análisis del Mercado Financiero

La alta tasa de interés refleja el costo financiero que enfrenta el gobierno para asegurar su financiamiento. Esto implica un complejo panorama para el Tesoro, que debe afrontar un calendario de vencimientos considerable en medio de la incertidumbre económica.

Perspectivas Políticas y Económicas

Desde una perspectiva política, este diferencial de tasas le da al gobierno un argumento poderoso sobre el «riesgo kuka», relacionado con las preocupaciones por un posible retorno del populismo en 2027. Este miedo se traduce en un incremento del riesgo percibido por los inversores, que ahora exigen tasas más altas para mitigar posibles pérdidas futuras.

Caputo y el Riesgo País

Caputo calcula que el «riesgo país Milei» se sitúa en 117 puntos básicos, lo que muestra la diferencia con una tasa de referencia global. Sin embargo, este nivel continúa siendo substancialmente menor que el índice de JP Morgan, que actualmente ronda los 600 puntos.

Un Mercado en Evolución

A lo largo de las últimas licitaciones, el ministro ha logrado recaudar importantes sumas; en la última, la demanda alcanzó casi 466 millones de dólares para un cupo de 150 millones. Esto indica que si bien el mercado está dispuesto a invertir, lo hace con condiciones más rigurosas.

Las Implicaciones de la Estrategia Financiera Actual

En medio de una oferta significativa de bonos, Caputo ha logrado atraer capital local, aprovechando la alta liquidez en el sistema, gracias al flujo de divisas por parte de empresas y gobiernos provinciales. Existen más de 40.000 millones de dólares en depósitos liquidos en el sistema bancario argentino.

Navegando el Futuro Financiero

A pesar de los desafíos, la tasa solicitada por el bono del 2028 sigue siendo 140 puntos básicos por debajo de la que tendría que pagar en el mercado internacional. La clave ahora será ver si Caputo continuará con estas emisiones o si pivotará hacia otras alternativas más seguras en el corto plazo.

La Visión de los Analistas

Los analistas están en debate sobre el significado de la tasa demandada por el mercado: ¿indica una probabilidad alta o baja de los cambios en el poder político? Algunas estimaciones sugieren que, de estar el kirchnerismo en el poder, el riesgo país podría trepar hasta los 1.200 puntos.

Señales en el Mercado de Deuda en Pesos

El sector de deuda en pesos también ha mostrado antecedentes alentadores, absorbiendo liquidez en el mercado y evidenciando un enfoque cauteloso sobre la inflación. En una reciente licitación, el exceso de demanda fue notable, reflejando la sólida salud del financiamiento neto en el sistema.

Con este trasfondo, el gobierno se enfrenta a un camino rocoso, pero las señales actuales sugieren que, a pesar de las adversidades, hay espacio para avanzar en la gestión de la deuda y la política monetaria.