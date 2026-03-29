AmCham aplaude fallo de EE.UU. sobre YPF y resalta su importancia para la seguridad jurídica

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) aplaudió la reciente decisión de la justicia estadounidense, que desestimó la millonaria demanda del fondo Burford sobre la expropiación de YPF. Este fallo es un aliento para la confianza en el contexto de inversión en el país.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó una anterior sentencia que obligaba a Argentina a pagar más de USD 16.000 millones a Burford y otros demandantes. La resolución se produce en un contexto donde la previsibilidad legal es esencial para el desarrollo del clima de negocios en el país.

Implicaciones del Fallo para el Clima Empresarial

Desde AmCham, consideraron que esta decisión refuerza la seguridad jurídica, fundamental para atraer inversiones. A través de su papel como amicus curiae en el juicio, la entidad subrayó que cualquier interpretación que desdibuje los marcos legales locales podría desalentar la inversión y afectar la relación comercial entre Argentina y Estados Unidos.

El Contexto del Litigio por YPF

El litigio tiene su origen en la expropiación del 51% de YPF en 2012, lo que derivó en múltiples demandas por parte de accionistas minoritarios. Durante años, el caso avanzó en tribunales estadounidenses, generando incertidumbre entre los inversores debido a decisiones contradictorias.

El reciente fallo anula la condena previa, planteando un nuevo escenario que reduce considerablemente el riesgo de un pasivo significativo para Argentina. Para AmCham, esto no solo representa una victoria legal, sino que también abre oportunidades para recuperar la confianza en el marco regulatorio nacional.

Refuerzo de la Confianza en el Marco Normativo

La cámara, que representa a más de 700 empresas en Argentina, ha destacado que la previsibilidad regulatoria es un factor clave para el fortalecimiento de la relación económica entre ambos países. La situación de YPF ha captado la atención no solo por su magnitud, sino también por sus implicaciones en la interpretación de leyes locales.

Reacciones y Expectativas de Futuro

Este fallo ha sido visto como un alivio para la economía argentina. Aunque aún podría ser objeto de apelaciones, muchos actores del sector privado consideran que la decisión contribuye a crear un entorno más propicio para la inversión.

AmCham enfatiza que la importancia de establecer reglas de juego claras y estables será crucial para fomentar la inversión a largo plazo en el país.

“Desde AmCham Argentina reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando como puente entre ambos países, promoviendo un ambiente de negocios basado en la transparencia, la previsibilidad y el respeto por la ley», concluye la entidad.