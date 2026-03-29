Caputo emite u$s150 millones a 2028 con 8,5% de interés y aborda el ‘riesgo país kuka’

En un escenario financiero incierto, la Secretaría de Finanzas logró captar fondos de manera destacada en su reciente licitación, generando expectativas en el mercado a medida que se aproxima un ciclo electoral crucial.

En medio de un entorno caracterizado por una baja en las tasas de interés y la creciente incertidumbre sobre el futuro económico, la Secretaría de Finanzas alcanzó una notable captación de fondos durante su última operación. Con $11,4 billones absorbidos del mercado, el nivel de rollover se estableció en un impresionante 138%, lo que refleja la confianza de los inversores antes de las elecciones.

Resultados de la Emisión de Bonos en Dólares: Un Indicador del Apetito del Mercado

Una de las principales atracciones de la licitación fue la colocación de un bono en dólares con vencimiento en octubre de 2028. Esto representa un momento clave para medir el interés del mercado más allá de las decisiones inmediatas.

Se adjudicaron u$s150 millones en este instrumento con una tasa real del 8,86%, una cifra que se mantiene competitiva en comparación con lo que podría ofrecer el país en el mercado internacional. Para poner esto en perspectiva, un bono similar con vencimiento en octubre de 2027, también de u$s150 millones, se había colocado a una tasa del 5,12%, lo cual implica una diferencia de más de tres puntos.

Detalles de la Licitación de Bonos en Dólares

El ministro de Economía, Luis Caputo, compartió en sus redes sociales los siguientes detalles relevantes sobre la licitación:

Bono vencimiento octubre 2027:

Cantidad ofertada: u$s466 millones

Tasa Nominal Anual (TNA): 5,02%

Riesgo país bajo la administración Milei: 117 pbs

Bono vencimiento octubre 2028:

Cantidad ofertada: u$s226 millones

TNA: 8,5%

Riesgo país a octubre 2028: 460 pbs

Tasa forward con riesgo: TNA 14,09%

El mensaje de Luis Caputo tras la licitación

El contexto de tasas reales negativas frente a la inflación ha influenciado significativamente las decisiones de inversión, generando una clara preferencia por instrumentos ajustados por inflación. En este sentido, el bono CER con vencimiento en septiembre de 2028 obtuvo una impresionante captación de $4,78 billones, convirtiéndose en el título más solicitado de la ronda.

El resto de los fondos se distribuyó entre diversas opciones en pesos y instrumentos atados a variables financieras. Destacaron las LECAP a corto plazo, que captaron $2,75 billones con una tasa efectiva mensual del 2,16%, y los bonos TAMAR, que sumaron $2,11 billones con un margen del 4,90%. También hubo interés en títulos vinculados al dólar, aunque en un menor volumen, con una captación de $0,26 billones.

Análisis del Mercado Tras la Licitación

El economista jefe de Puente, Eric Ritondale, comentó sobre la «fuerte absorción y extensión de la curva en pesos y dólares». Ritondale destacó que este resultado confirma la capacidad del Gobierno para captar liquidez del sistema y extender los plazos de la deuda hacia la próxima administración.

El Tesoro adjudicó un total de $11,04 billones, logrando un rollover del 138,52% sobre los vencimientos de la fecha. A pesar de que se esperaba un rollover superior al 100%, este resultado ha superado las expectativas, demostrando que la liquidez del sistema es suficiente para asegurar financiamiento neto.

Los instrumentos en dólares mantuvieron una demanda sólida, siguiendo las previsiones del mercado. La emisión del nuevo ARGBON 2028 (AO28) se adjudicó a una TNA del 8,52%, acorde a las proyecciones basadas en la curva de los BOPREALES 2028.

Ritondale añadió que la Secretaría de Finanzas ha logrado validar tasas alineadas con el mercado secundario, asegurando una fuerte adjudicación en los tramos más largos de la curva indexada. El BONCER 2028 capturó ARS 4,78 billones, consolidando la estrategia del Gobierno de desplazar vencimientos y optimizar la estructura de la deuda.