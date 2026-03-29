Senado reaviva proyecto para endurecer penas por denuncias falsas con apoyo de Patricia Bullrich

El Senado argentino está reviviendo un proyecto que busca endurecer las penas por denuncias falsas, impulsado por la jefa de la oposición libertaria, Patricia Bullrich. La iniciativa, presentada por la senadora radical Carolina Losada, propone penas más severas en casos de denuncias que involucren violencia de género, menores de edad o delitos contra la integridad sexual.

Organizaciones de derechos de las mujeres expresan su preocupación, argumentando que la medida podría desincentivar a las víctimas de violencia a realizar denuncias.

Un Proyecto con Historial

La propuesta de Losada tiene antecedentes. El año pasado, el ahora exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona la defendió en el Senado, donde se logró un dictamen, aunque finalmente no se votó. Con la reciente renovación del Congreso, el debate comenzará de nuevo, y se espera que en las próximas semanas se convoque a comisión para discutirla.

Detalles de la Iniciativa

Penas Previstas

Actualmente, el Código Penal penaliza las denuncias falsas con prisión de dos meses a un año o multas económicas. La nueva propuesta sugiere que la pena aumente a un rango de uno a tres años por falsas acusaciones. Si se trata de casos relacionados con violencia de género o menores, las sanciones podrían llegar a ser de tres a seis años. Además, se plantea un endurecimiento de las penas para el falso testimonio en causas específicas.

Argumentos de la Senadora Losada

Losada defiende su proyecto diciendo que una denuncia falsa puede infligir severos daños a la vida de una persona inocente, quienes enfrentan procesos penales y otras consecuencias sociales, como la pérdida de contacto con sus hijos y empleo. En sus fundamentos, la senadora enfatiza la necesidad de proteger a quienes son injustamente acusados.

Controversia entre Organizaciones de Derechos Humanos

La propuesta ha despertado reacciones encontradas. Desde la Red de Abogadas Feministas han advertido que el proyecto podría revictimizar a las mujeres, debilitando la legitimidad de sus denuncias. Argumentan que, en lugar de apoyar a las víctimas y fomentar un entorno donde se puedan realizar denuncias sin temor, se está creando una atmósfera de desconfianza.

La Perspectiva Estadística

Según datos de ONU Mujeres, las denuncias falsas representan menos del 1% de las acusaciones a nivel global. En Argentina, aunque no hay cifras exactas, datos del Consejo de la Magistratura sugieren que aproximadamente el 3% de las denuncias penales podrían ser falsas.