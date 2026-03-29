YPF en alza tras fallo de Nueva York: ¿Es hora de invertir?

La reciente decisión del tribunal en Nueva York que favorece a YPF, evita un potencial pago de 16.000 millones de dólares en intereses, generando un impacto positivo en las acciones de la compañía. A raíz de esto, se multiplica el interés en la principal petrolera del país.

Las acciones de YPF han experimentado un notable aumento, llegando a subir un 9% en Buenos Aires y Nueva York tras el fallo judicial. Sin embargo, con el paso de las horas, este incremento se moderó, finalizando el día con un crecimiento del 5,4% en el mercado argentino y 3,4% en Wall Street.

Con una impresionante subida del 31% en marzo, YPF lidera las alzas del índice Merval, que, en comparación, solo ha crecido un 5,7%.

YPF: un rendimiento excepcional en el contexto económico actual

Las acciones de YPF están superando la depreciación del dólar, que ha caído un 3% en el mercado mayorista y las proyecciones de inflación, que economists estiman en un aumento del 3% en marzo. En lo que va del año, las acciones de YPF han avanzado un 22%, destacándose notablemente en el Merval.

En Wall Street, las acciones de YPF, presentadas como ADR, también han aumentado cerca del 28%. Andrés Repetto, analista de mercado, asegura que la compañía está a sólo un 5% de alcanzar su máximo histórico, ajustado por dividendos.

Factores que impulsan el éxito de YPF

Aparte del aumento global en el precio del petróleo, existen varios otros factores que están favoreciendo a YPF. El fallo que anula la deuda de 16.000 millones de dólares crea un clima financiero favorable, aunque Pablo Lazzati de Insider Finance destaca que este impacto se siente más en la economía del país que en el valor operativo de la empresa.

Analistas coinciden en que la fortaleza de YPF también surge de su creciente producción y la mejora de sus fundamentos. Esteban Castro de Inv.est señala que el sector energético, particularmente Vaca Muerta, es un motor de crecimiento clave para la empresa, que está mostrando incrementos sostenidos en la producción de shale oil.

La perspectiva económica de Argentina ha comenzado a cambiar, lo que beneficia a YPF debido a su rol estratégico en el escenario energético del país. Con expectativas de crecimiento y normalización, los analistas consideran que la acción sería sensible a estos cambios positivos.

YPF y la influencia del precio del petróleo

El liderazgo de YPF en la bolsa se asocia directamente con el incremento global del precio del petróleo, especialmente tras el conflicto en Medio Oriente que impulsa el costo del crudo por encima de los 100 dólares, marcando un incremento cercano al 50% en marzo.

Rubén Pasquali, analista, explica que YPF se beneficia de la correlación directa con el precio del petróleo, lo que eleva su rentabilidad. Mediciones recientes indican que el índice energético XLE también ha tenido un crecimiento significativo, evidenciando el repunte global del sector.

Perspectivas de inversión en YPF

A medida que se establece un posible acuerdo de paz en Medio Oriente, se prevé que el precio del petróleo pueda disminuir, arrastrando consigo las acciones de las empresas del sector. Sin embargo, algunos analistas creen que YPF tiene el potencial de crecer entre un 20% y 30% a largo plazo.

Con el ADR de YPF cotizando alrededor de 45 dólares y con pronósticos positivos en el horizonte, el activo sigue siendo atractivo para los inversores que buscan beneficiarse de la recuperación del país. Varios analistas reiteran sus recomendaciones de compra, destacando a YPF como una de las principales apuestas en el mercado energético argentino.