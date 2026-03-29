Máximo Kirchner impulsa proyecto en apoyo a Cristina: El debate por el fallo de YPF llega al Congreso

La expropiación de YPF se convierte en el epicentro del debate político argentino, generando tensiones entre figuras clave tras el reciente fallo judicial favorable al país.

Máximo Kirchner, referente del kirchnerismo, se esmera en fortalecer el legado de la expropiación de YPF. Tras el fallo que beneficia a Argentina en la disputa con Repsol, impulsa un proyecto en la Cámara de Diputados que reafirma la expropiación como un acto clave en la recuperación de la soberanía hidrocarburífera.

Contexto del Proyecto

Este proyecto, respaldado por once diputados del kirchnerismo, se introduce en un marco de polémica que abarca acusaciones críticas entre Javier Milei, Cristina Kirchner y Axel Kicillof. La reciente declaración judicial ha avivado discusiones sobre la autonomía energética del país.

Reacciones entre los Líderes Políticos

La respuesta de Javier Milei no se hizo esperar. Al enterarse del fallo, lo calificó como resultado de las «decisiones erróneas» del periodo de Kicillof, a quien tildó de «incompetente». Por su parte, Kicillof rebatió a Milei, sugiriendo que su postura es incoherente con el rol que debería jugar en la defensa de YPF.

La Perspectiva de Cristina Kirchner

La ex presidenta Cristina Kirchner enfatizó que la decisión de recuperar YPF fue fundamental para la soberanía energética del país, resaltando que su estrategia se sostiene en el interés nacional.

Objetivos del Proyecto de Kirchner

El proyecto propuesto por Kirchner busca reafirmar la expropiación como un acto de utilidad pública, elaborando que la decisión tomada en 2012 por Cristina Kirchner fue crucial ante la crisis de reservas que enfrentaba Argentina en aquel momento. El documento argumenta que la gestión de Repsol había puesto al país en una situación de desabastecimiento.

Críticas a las Administraciones Anteriores

Kirchner también critica las últimas administraciones, señalando a Mauricio Macri y a Milei por su enfoque hacia la defensa de la soberanía argentina. Según el proyecto, el acuerdo realizado en 2016 que implicó un pago significativo a Repsol fue un error estratégico que priorizó intereses financieros sobre la defensa nacional.

La Llamada a la Reflexión

El mensaje final del proyecto es claro: se espera que el actual gobierno comprenda que la integridad de Argentina no debe ser objeto de negociaciones corporativas, sino defendida con firmeza y convicción.