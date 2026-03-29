Unquillo inaugura su primer Festival de Arte Contemporáneo con actividades en toda la ciudad

La ciudad de Unquillo se vestirá de arte y cultura en el FACU!!!! – 1er Festival de Arte Contemporáneo, que abarcará del 31 de marzo al 5 de abril, con una rica programación que atraerá la atención de todos los amantes del arte.

Este evento cultural se caracteriza por su agenda descentralizada, la cual incluye una variedad de actividades gratuitas, tales como intervenciones artísticas, performances, exposiciones, talleres y conferencias. La primera jornada comenzará en la Explanada Municipal (Av. San Martín 2186), con horarios de 10 a 13 y de 15 a 18 horas, y continuará en diferentes espacios de la ciudad, fusionando lo institucional y lo natural.

Un Mapa Artístico Federal

El festival contará con la destacada participación de artistas de diversas provincias, incluyendo a Andrés Belfanti, Carlos Gutiérrez, César Núñez, Gabriel Garay, Wladimir Ojeda, Hans Petersen y Lis Acosta. Esta diversidad configura un panorama federal de creaciones vinculadas al arte contemporáneo. Uno de los momentos más esperados será la Competencia Nacional de Videoarte, que tendrá lugar en el Cine Teatro Municipal, bajo la curaduría de Matías Díaz, presentando obras de destacados exponentes del formato audiovisual.

Conferencias y Reflexiones sobre el Arte Actual

El miércoles 1 de abril a las 18:30, el Cine Teatro Municipal será escenario de las Conferencias del FACU!!!!, con la participación de referentes como Sofía Torres Kosiba y Mercedes López Moreyra, entre otros. La finalidad de estas charlas es fomentar un espacio de reflexión sobre las prácticas contemporáneas y discutir cómo el arte está evolucionando hacia nuevos lenguajes y formas de expresión.

Fortaleciendo la Escena Artística de Unquillo

A través de esta iniciativa, el festival busca potenciar el acceso al arte contemporáneo, posicionando a Unquillo como un referente en la escena artística argentina. Esto contribuye a la reafirmación de su identidad como “Pueblo de Artistas” y a la diversificación de su oferta cultural. Todas las actividades son gratuitas, aunque con cupos limitados, adecuándose a cada propuesta. El evento es organizado por la Municipalidad de Unquillo, con el apoyo de la Agencia Córdoba Cultura y la Universidad Provincial de Córdoba.