Burford evalúa no apelar ante la Corte de EE.UU. por riesgo financiero

La incertidumbre rodea al fondo de inversión Burford Capital mientras evalúa si proseguir con el juicio contra Argentina por la renacionalización de YPF. A la espera de un fallo decisivo, la situación se torna compleja y costosa.

Burford Capital, conocido por sus agresivas estrategias legales, está contemplando si continuar su batalla judicial contra Argentina o rendirse. El fondo había buscado recuperar hasta 20 mil millones de dólares, pero la probabilidad de éxito se ha oscurecido ante el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York.

El contexto del litigio

La disputa gira en torno a la manera en que Argentina nacionalizó YPF sin realizar la Oferta Pública de Adquisición (OPA) estipulada en el estatuto de 1993. A pesar de una victoria inicial en septiembre de 2023 por parte de la jueza Loretta Preska, el actual panorama judicial sugiere que el caso podría estar cerca de su fin sin beneficio para Burford.

La decisión de Preska y su impacto

El fin de semana, Burford reflexiona sobre su próximo movimiento, considerando la reciente reversión de la opinión de Preska por parte de la Cámara de Apelaciones. Si la jueza acoge la decisión de los tres magistrados, el campo de batalla para Burford podría cerrarse drásticamente.

El dilema de seguir adelante

Si Burford decide continuar, enfrentará costos significativos en abogados y asesorías, con pocas perspectivas de éxito en la Corte Suprema de EE.UU. Por otro lado, si la jueza acepta la apelación, el fondo podría enfrentar una dura realidad: Argentina no debería pagar compensaciones, ya que no ha violado derechos adquiridos.

Récord de ganancias en el proceso

A pesar de las adversidades, Burford ha logrado capitalizar varios momentos clave del juicio, obteniendo cientos de millones de dólares en ventas parciales de su participación en la demanda, lo que le ha permitido recuperar significativamente su inversión inicial.

La inversión en cuestionamiento

Burford adquirió los derechos del caso por 15 millones de dólares y, al haber vendido partes de su participación desde 2016, se ha posicionado favorablemente en términos de retorno de inversión. Sin embargo, estos logros contrastan con sus ambiciosas metas que, de haber sido alcanzadas, habrían representado ganancias astronómicas.

El futuro incierto del caso

A medida que el caso avanza, Burford se encuentra en una encrucijada. La decisión de la jueza Preska, sumada a la opinión de la Cámara de Apelaciones, podría transformar la dirección del juicio. La expectativa de éxito parece desvanecerse, llevando al fondo a reconsiderar su estrategia y a evaluar el costo de prolongar un litigio sin garantías.