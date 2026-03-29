Ricardo Lorenzetti Expone en Córdoba sobre la Reforma del Código Penal

El Gobierno nacional anunció reformas al Código Penal con el objetivo de incorporar nuevas tipificaciones delictivas y endurecer penas en delitos graves.

En medio del creciente debate sobre la modernización del sistema judicial, el Gobierno nacional ha confirmado su intención de realizar modificaciones al Código Penal. Estos cambios buscan adaptarse a las realidades delictivas actuales y mejorar la respuesta del sistema jurídico ante situaciones emergentes.

Nuevas Tipificaciones delictivas

Entre las novedades que se están considerando se encuentran la inclusión de delitos como estafas piramidales, entraderas, salideras, ataques de “viudas negras”, picadas ilegales y daño animal. Adicionalmente, se prevé un endurecimiento de las penas para casos relacionados con el grooming, el abuso sexual infantil y el incumplimiento de deberes alimentarios, mostrando así un compromiso del Estado hacia la protección de las víctimas más vulnerables.

Ricardo Lorenzetti y el Futuro del Derecho

En este contexto, el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, Ricardo Lorenzetti, ofrecerá una conferencia este miércoles en Córdoba. Este evento, organizado por el Colegio de Abogados de Córdoba, comenzará a las 18 en el Hotel Quinto Centenario y promete atraer a una audiencia interesada en los desafíos y el futuro del ámbito jurídico.

Un Diálogo sobre Liderazgo e Innovación

Durante su presentación, Lorenzetti abordará temas complejos como el liderazgo institucional frente a la irrupción de la inteligencia artificial, la crisis ambiental y el creciente escepticismo hacia las instituciones tradicionales. Se espera que el conferencista discuta cómo estas transformaciones impactan en la legislación y la necesidad de adaptar las normas a las nuevas realidades sociales.

Colaboración Institucional

El evento cuenta con el apoyo de diversas organizaciones, incluyendo la Fundación Mediterránea, el Ministerio de Justicia y Trabajo de la Provincia de Córdoba y la DAIA. Esta actividad no solo se propone fomentar el debate entre expertos del derecho, sino también fortalecer la interacción entre dirigentes y referentes institucionales en un momento crucial para el sistema judicial argentino.