Legislador de Carrió amplía denuncia contra Toviggino y árbitro por manipulación de partidos

Escándalo en el Fútbol Argentino: Del Gaiso Amplía Denuncia por Corrupción en el Arbitraje

Facundo Del Gaiso, legislador porteño y figura destacada de la Coalición Cívica, ha intensificado la controversia en el fútbol argentino al presentar una nueva denuncia penal por corrupción en el ámbito del arbitraje.

La reciente ampliación de la denuncia incluye al juez Jorge Nelson “Chino” Sosa y al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Ariel Toviggino. Esto surge tras informaciones publicadas por Clarín, donde se acusa al juez de haber recibido sobornos de Juan Pablo Beacon, ex presidente del Consejo Federal, para favorecer al Club Atlético Barracas Central en un partido contra el Club Atlético Belgrano en 2020.

Denuncias Previas: El Caso Lobo Medina

Esta nueva acusación se suma a otra denuncia presentada por Del Gaiso contra el árbitro Luis Orlando Lobo Medina, quien supuestamente benefició al Club Atlético Tigre en un encuentro ante el Club Atlético Mitre de Santiago del Estero en 2021. La denuncia fue formalizada el 20 de marzo ante el tribunal del juez Ariel Lijo y se registró con el número CFP 1160/2026 por posibles delitos contra la propiedad privada.

La Gravedad de las Acusaciones

Del Gaiso ha enfatizado en su denuncia la seriedad de los hechos, sugiriendo que podrían constituir una estafa y otras formas de fraude por parte de Sosa y Toviggino. Este escándalo pone en tela de juicio la integridad de los arbitrajes en el fútbol nacional.

Un Contexto de Irregularidades