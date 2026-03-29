Tragedia en el estadio: hombre fallece al caer de un palco antes del partido México-Portugal

Un lamentable accidente nocturno tuvo lugar en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, donde un joven de aproximadamente 27 años falleció tras caer desde un palco, minutos antes del inicio del partido entre la selección local y Portugal.

El incidente ocurrió en la zona de palcos del estadio, donde el hombre, que se encontraba bajo los efectos del alcohol, intentó descender al primer nivel de manera peligrosa, lo que resultó en su caída desde el segundo piso.

Detalles del Trágico Suceso

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el accidente tuvo lugar antes de las 19 horas, justo antes del comienzo del encuentro. La caída alcanzó el área de estacionamiento, lo que provocó una rápida movilización de servicios de emergencia que acudieron al lugar para brindar atención.

Intervención de Emergencias

Los efectivos de la Policía Auxiliar y los paramédicos de un servicio médico privado se presentaron en la escena, y lamentablemente, al evaluar la situación del joven, confirmaron que no presentaba signos vitales al momento de su llegada.

Investigación en Curso

El área fue acordonada por el personal de seguridad mientras se aguardaba la intervención de las autoridades ministeriales. El cuerpo del joven fue retirado por Servicios Periciales, quienes comenzaron las tareas de investigación pertinentes para esclarecer los detalles del accidente.

Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha sido revelada y las autoridades continúan trabajando para esclarecer cómo ocurrió este trágico evento.

Impacto en el Evento Deportivo

A pesar de la tragedia, el partido entre México y Portugal se llevó a cabo y terminó en un empate sin goles. Durante el encuentro, ambos equipos tuvieron oportunidades de marcar, pero no lograron concretar.

En la primera parte, México tuvo una clara oportunidad a los 15 minutos, pero el guardameta portugués evitó el gol. Por su parte, a los 25 minutos, Portugal también tuvo una chance, pero el remate se fue desviado. Sin embargo, el ambiente del partido fue afectado por el trágico suceso ocurrido minutos antes.