Aumentan las Naftas: Más Dólares a la Vista y un Nuevo Reto para el Gobierno

Con un incremento de casi el 20% en los combustibles y un aumento en la compra de dólares, el panorama económico argentino enfrenta desafíos que van más allá de la inflación.

27 de marzo de 2026 – 14:00 hs

La inflación no se reduce al ritmo que esperaba el Gobierno, lo que ha llevado a replantear las prioridades. En este contexto, se busca reactivar el consumo sin comprometer la estabilidad financiera que el oficialismo todavía exhibe como uno de sus puntos fuertes.

La Inflación Permanece Alta mientras se Busca Reactivar el Consumo

En las últimas semanas, el discurso del Gobierno ha cambiado: la meta de alcanzar una inflacion baja parece alejarse. Este contexto plantea un nuevo reto: mantener la reducción de precios, aunque de manera más gradual, mientras se revitaliza una economía aún frágil.

Estrés en los Combustibles y el Compromiso del Gobierno

El aumento del petróleo por encima de los 100 dólares ha reabierto un frente complicado. Durante marzo, las naftas experimentaron incrementos cercanos al 20%, lo que puede repercutir en otros precios a través de costos de transporte y producción.

En respuesta, el Gobierno ha autorizado una mezcla de hasta 15% de bioetanol en los combustibles, buscando mitigar la presión en los surtidores y evitar que un choque externo complique aún más la inflación.

El Aumento en la Compra de Dólares Genera Nuevas Tensiones

Además de los precios, otro aspecto que requiere atención es el crecimiento en la compra de dólares. En marzo, las adquisiciones superaron los 2000 millones de dólares, indicando que a pesar de un tipo de cambio estable, muchos ahorristas prefieren dolarizarse.

Este comportamiento podría empezar a poner en jaque uno de los pilares del sistema actual: la calma cambiaria. Si esta tendencia continúa, será más difícil mantener tanto la estabilidad del tipo de cambio como el aumento de reservas.

Buscando un Nuevo Equilibrio en la Economía Argentina

En este escenario, la estrategia del Gobierno evoluciona hacia una nueva etapa. Aún se busca reducir la inflación, pero con un enfoque más gradual, al tiempo que se fomenta el acceso a crédito para estimular el consumo.

El gran desafío radica en garantizar que este alivio no conduzca a una mayor demanda de dólares ni perjudique la estabilidad cambiaria. La pregunta que prevalece en las semanas venideras es cómo revitalizar la economía sin desestabilizar el panorama financiero actual.