Domingo de Acción: Colapinto en Japón, Final de Miami, Copa Argentina y MotoGP

Fútbol
Amistosos Internacionales
Los amantes del fútbol disfrutarán de una ronda de amistosos tropicales, donde las selecciones buscan afinar su preparación.
- 10:00 Lituania vs. Georgia en Disney+
- 11:00 Armenia vs. Bielorrusia en Disney+
- 16:00 Colombia vs. Francia en DSports
Copa Argentina
Los equipos nacionales se enfrentarán en la emocionante Copa Argentina, donde cada partido puede ser decisivo.
- 18:00 Huracán vs. Olimpo en TyC Sports
- 20:15 Newell’s Old Boys vs. Acassuso en TyC Sports
Tenis
Miami Open: Gran Final
Los mejores talentos del tenis masculino se enfrentarán por el título en una final imperdible.
- 16:00 Jannik Sinner (Italia) vs. Jiri Lehecka (Chequia) en ESPN y Disney+
Automovilismo
Gran Premio de Japón
La emoción de la Fórmula 1 regresa con una de las carreras más esperadas del calendario.
- 14:00 Gran Premio de Japón en Fox Sports y Disney+
Motociclismo
Gran Premio de Estados Unidos
Los protagonistas del MotoGP se preparan para una carrera electrizante en Texas.
- 14:00 Gran Premio de Estados Unidos en ESPN 2 y Disney+
Rugby
Premiership Rugby
El rugby se hace presente con un emocionante encuentro en la Premiership.
- 11:00 Sale Sharks vs. Bath en ESPN 3 y Disney+