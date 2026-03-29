InicioNoticias destacadasDomingo de Acción: Colapinto en Japón, Final de Miami, Copa Argentina y...
Domingo de Acción: Colapinto en Japón, Final de Miami, Copa Argentina y MotoGP

By sitiosargentina
0
4

Fútbol

Amistosos Internacionales

Los amantes del fútbol disfrutarán de una ronda de amistosos tropicales, donde las selecciones buscan afinar su preparación.

  • 10:00 Lituania vs. Georgia en Disney+
  • 11:00 Armenia vs. Bielorrusia en Disney+
  • 16:00 Colombia vs. Francia en DSports

Kylian Mbappé jugó frente a Brasil en la reciente victoria de Francia.

Copa Argentina

Los equipos nacionales se enfrentarán en la emocionante Copa Argentina, donde cada partido puede ser decisivo.

  • 18:00 Huracán vs. Olimpo en TyC Sports
  • 20:15 Newell’s Old Boys vs. Acassuso en TyC Sports

Tenis

Miami Open: Gran Final

Los mejores talentos del tenis masculino se enfrentarán por el título en una final imperdible.

  • 16:00 Jannik Sinner (Italia) vs. Jiri Lehecka (Chequia) en ESPN y Disney+

Automovilismo

Gran Premio de Japón

La emoción de la Fórmula 1 regresa con una de las carreras más esperadas del calendario.

  • 14:00 Gran Premio de Japón en Fox Sports y Disney+

Franco Colapinto en Suzuka durante el Gran Premio de Japón.

Motociclismo

Gran Premio de Estados Unidos

Los protagonistas del MotoGP se preparan para una carrera electrizante en Texas.

  • 14:00 Gran Premio de Estados Unidos en ESPN 2 y Disney+

Jorge Martín y Francesco Bagnaia durante MotoGP en Estados Unidos.

Rugby

Premiership Rugby

El rugby se hace presente con un emocionante encuentro en la Premiership.

  • 11:00 Sale Sharks vs. Bath en ESPN 3 y Disney+
Artículo anterior
Aumentan las Naftas: Más Dólares a la Vista y un Nuevo Reto para el Gobierno
sitiosargentinahttps://www.sitiosargentina.com.ar
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Cargar más

Recent Comments