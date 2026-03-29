Perfil Personal: Conociéndonos Mejor

En un reciente discurso, el presidente Javier Milei generó reacciones encontradas, poniendo de manifiesto cómo la emotividad influye en la percepción política y el discurso público en Argentina.

En un contexto donde el periodismo crítico y profesional es esencial para la democracia, resulta perturbador observar cómo ciertos personajes políticos utilizan un lenguaje incendiario. Milei, al referirse a sus antecesores, parece disfrutar del conflicto en lugar de ofrecer soluciones.

Reflexiones desde el Pasado

Recordando mis sesiones de terapia durante los años 90 con Jorge García Badaracco, me doy cuenta de que siempre me incomodaron los excesos y el hedonismo que se promocionaban bajo el mandato de Carlos Menem. En ese momento, la sociedad aplaudía lo que consideraba un triunfo de lo popular, mientras que una figura como Raúl Alfonsín era relegada a un segundo plano. Tres décadas más tarde, esa sensación de rechazo vuelve a surgir, esta vez enfocada en Javier Milei.

Reacciones a la Decisión de Nueva York

Recientemente, el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York dio la razón a Argentina en un caso relacionado con YPF. La reacción inmediata de Milei fue descalificativa hacia su predecesor Axel Kicillof, evidenciando su falta de tacto. Si bien se puede entender su postura sobre la expropiación, su elección de palabras como “imbécil” aplica un tono mordaz que oscurece cualquier argumento constructivo.

La Emoción como Motor de la Política

Ernesto Calvo, profesor de Gobierno y Política en la Universidad de Maryland, abordó esta polarización en una reciente entrevista. Calvo observa que, a lo largo de los años, la percepción política se ha transformado: las emociones ahora juegan un papel crucial en la toma de decisiones por parte de los votantes. Este fenómeno, que antes se consideraba ridículo entre politólogos, ahora es evidente en la forma en que las personas se relacionan con la política.

Entendiendo la Polarización Afectiva

Calvo explica que las percepciones de polarización no son necesariamente un reflejo de un cambio ideológico real. A través de un experimento, demostró cómo la percepción de distancia entre partidos se amplía en momentos de enojo. Esto sugiere que la distancia ideológica puede aumentar incluso sin un cambio real en las posiciones de los votantes, similar a inflar un globo donde todos se perciben más separados.

Más Allá de las Ideas: La Importancia de la Empatía

El investigador destaca que la empatía puede acercar a las personas, mientras que el insulto solo las aleja. Así, no se trata solo de un debate intelectual, sino que las emociones son clave en la construcción de la opinión pública y la relación entre líderes y ciudadanos.

El Legado del Kirchnerismo

No se puede ignorar que el kirchnerismo generó un ambiente de desconfianza hacia las empresas y la inversión, lo cual se tradujo en litigios internacionales por decisiones como la expropiación de YPF. Aún así, esta acción puede considerarse beneficiosa a la luz de sus repercusiones en el futuro del país, especialmente en relación a proyectos como Vaca Muerta.

Sin embargo, la incapacidad de Milei para moderar su discurso, incluso en momentos positivos, indica que la polarización emocional sigue vigente en el ámbito político argentino. Este fenómeno no solo afecta a los líderes, sino que repercute en toda la sociedad.