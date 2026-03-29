Milei y la ‘fábrica de velas’: Asuntos serios que no hacen gracia

En un contexto económico preocupante, Marcelo Longobardi analizó en su programa las implicancias del atraso cambiario en Argentina y sus efectos en los ahorristas.

Desgaste de la Moneda y el Aumento de la Inflación

Ayer, el tipo de cambio oficial alcanzó los 1.390 pesos, marcando una significativa disminución. Al mismo tiempo, el tipo de cambio MEP también bajó, mientras que el dólar blue y el contado con liquidación registraron un leve incremento.

Este descenso en el tipo de cambio oficial, que se ubica un 20% por debajo de su límite superior, profundiza la preocupación en un escenario donde la inflación no cesa de aumentar. El ministro Caputo aseguró que sin la intervención del Banco Central en la compra de dólares, el tipo de cambio estaría en aproximadamente 1.110 pesos.

Consecuencias para los Ahorristas

Este panorama afecta directamente a los ahorristas que, buscando resguardarse de la inflación, han mantenido sus ahorros en dólares. El ajuste perjudica a quienes habían intentado protegerse de la erosión de su patrimonio.

Con el tipo de cambio en descenso y la inflación en ascenso, especialmente por el incremento de los combustibles, la situación se torna aún más complicada.

Datos Relevantes del Mercado

En lo que va del año, el Banco Central ha adquirido cerca de 4.000 millones de dólares, aunque la compra del día anterior fue de solo 57 millones, considerablemente por debajo del promedio diario de 100 millones. Caputo advirtió que sin estas adquisiciones, el dólar se dispararía a 1.100 pesos.

El riesgo país se redujo ligeramente a 583 puntos, un reflejo de la desconfianza persistente en el país y el panorama global, donde los mercados estadounidenses siguen cayendo.

El Efecto del Petróleo y la Revalorización Regional

El precio del petróleo Brent ha subido casi un 5%, alcanzando cerca de 110 dólares. En el contexto regional, solo tres monedas han mostrado revalorización frente al dólar: el Colón de Costa Rica, el Peso colombiano y el Peso argentino, que se revalorizó en un 0,7%. Este fortalecimiento parece más bien artificial.

Percepciones del Gobierno frente a la Realidad

En un tono optimista, Caputo compartió la visión de récords en actividad, consumo y exportaciones. Sin embargo, analistas como Miguel Kiguel y Ricardo Delgado advierten que este «veranito cambiario» podría ser efímero, destacando el delicado equilibrio que el Gobierno intenta mantener entre el crecimiento económico y la contención de la inflación.

La situación actual sugiere un futuro incierto, con predicciones de inflación en aumento y un tipo de cambio que continúa siendo un tema de tensión. El Banco Central, con su reciente anuncio sobre la reducción de encajes bancarios, busca incrementar el crédito, en un contexto donde los precios de los combustibles ya superan los 2.000 pesos por litro.

Proyecciones de Inflación y Desafíos Económicos

Las expectativas sobre la inflación para marzo oscilan entre un 2,8% y un 3,5%, lo cual refleja un incremento complicado de contener. Desde mediados del año pasado, la inflación no ha hecho más que aumentar, lo que contrasta con las promesas de estabilidad en el tipo de cambio.

Un Escenario de Contradicciones

Las encuestas y las realidades económicas muestran un panorama contradictorio. Mientras el presidente ha mencionado logros y comparaciones con el pasado, muchos sectores sienten que la protección y los subsidios han sido la norma. Esta dualidad se reflejará en los próximos meses, donde la posibilidad de una estanflación genera alarmas en los economistas.

Los desafíos son claros: lograr un equilibrio entre ofrecer estabilidad económica y fomentar el crecimiento sin que la inflación continúe su alza, se torna una tarea titánica.