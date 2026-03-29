Justicia brinda protección a secretaria de aerolínea tras denuncias de amenazas a Manuel Adorni

Denuncias y Protección: La Oscura Historia de Hostigamiento en el Viaje del Jefe de Gabinete

El juez federal Ariel Lijo ha tomado medidas contundentes para proteger a Vanesa Elizabeth Tossi, la secretaria de la empresa aérea involucrada en el viaje a Punta del Este del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Tossi ha denunciado un alarmante caso de hostigamiento por parte de Marcelo Grandio, amigo cercano de Adorni.

El juez Lijo emitió estas órdenes tras la solicitud del fiscal Pollicita, quien argumentó la necesidad de proteger a Tossi tras el escándalo ocurrido el viernes. Durante su declaración testimonial, Grandio intentó contactarla de manera insistente, lo que llevó a la decisión judicial. Así, se dictó una orden que le prohíbe establecer cualquier tipo de comunicación, ya sea directa o mediante terceros, con Tossi, utilizando cualquier medio, incluyendo teléfono, mensajería digital o encuentros personales.

Medidas de Protección Judicial

Entre las instrucciones del juez, se destaca que Grandio debe evitar acercarse a los lugares donde Tossi trabaja y a su domicilio. Cualquier acto que interfiera con su vida laboral o personal, en forma de intimidación o hostigamiento, queda estrictamente prohibido. Esta resolución se fundamenta en el artículo 210 del Código Procesal Penal Federal, que protege a las personas de tales abusos.

La Investigación Sigue Su Curso

El fiscal Pollicita ha iniciado una investigación para esclarecer las presiones y amenazas que Tossi ha denunciado. Este proceso se activó luego de que la secretaria declarara como testigo sobre el vuelo de Adorni. Durante su testimonio, reveló que Grandio había financiado el viaje y exigía que no se emitiera factura, lo que despierta aún más interrogantes sobre su comportamiento.

El Hostigamiento Documentado

Tossi proporcionó pruebas al fiscal sobre los intentos de contacto de Grandio durante su declaración, señalando que estas acciones estaban diseñadas para intimidarla. A raíz de esto, pidió protección judicial, enfatizando que las circunstancias estaban afectando su bienestar emocional y su tranquilidad.

Reacciones y Consecuencias

Pollicita ha solicitado extracciones de testimonios y análisis documental para avanzar en la investigación de las amenazas de Grandio hacia Tossi. Similar a lo que ella interpretó como expresiones intimidatorias, el fiscal ha subrayado la gravedad de la situación argumentando que no se puede tratar de una mera incomodidad; existen indicadores claros de hostigamiento que impactan no solo en la declaración de Tossi sino en la integridad de la investigación en general.