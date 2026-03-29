La oposición exige transparencia a Llaryora y promueve reformas esenciales

El bloque opositor en la Unicameral de Córdoba se afianza en su objetivo de mayor transparencia y controla el accionar del gobierno de Martín Llaryora, denunciando múltiples incumplimientos en el acceso a la información pública.

La oposición cordobesa unificó su estrategia contra el gobierno provincial, centrándose en la necesidad de una mayor transparencia. Con críticas contundentes al acceso a la información pública, la UCR, el juecismo y el PRO impulsan reformas para modernizar las leyes relacionadas, buscando alinearlas con estándares nacionales e internacionales.

Denuncias de Incumplimiento

El legislador radical Miguel Nicolás expone un “incumplimiento constante” de las normas de transparencia, subrayando que el gobierno provincial “viola el derecho de los cordobeses” a acceder a información completa y veraz. Por su parte, el juecista Walter Nostrala advirtió que el partido gobernante se muestra “refractario a cualquier control”. La oposición resalta que muchos de sus proyectos sobre transparencia son ignorados, lo que perpetúa un esquema de opacidad.

Un Sistema Laberíntico

La falta de acceso efectivo a la información se convierte en un tema crucial. Opositores describen el Portal de Transparencia como un laberinto que impide a los ciudadanos acceder a datos concretos, siendo que los detalles sobre licitaciones y gastos en Centros Cívicos son difíciles de obtener y entender. Esto refuerza la percepción de que la administración está más enfocada en ocultar que en revelar.

Reformas Urgentes para Mayor Transparencia

Los opositores están impulsando proyectos para modernizar el marco normativo. Brenda Austin, de la UCR, propone un nuevo paradigma de «transparencia activa», donde la información sea proactivamente puesta a disposición del público. “La falta de compromiso del gobierno fomenta el oscurantismo y cría un caldo de cultivo para la corrupción”, afirma Austin.

Cambios en el Portal de Transparencia

El Frente Cívico busca modificar la ley 10.835 para garantizar tiempos claros para la carga de información en el Portal. Nostrala destaca que el objetivo es establecer un control “en tiempo real” del uso de recursos públicos, permitiendo a los ciudadanos vigilar el destino de los impuestos.

Compromiso con la Integridad y la Transparencia

Además, Oscar Agost Carreño del PRO propone actualizar normas obsoletas para que el acceso a la información en Córdoba sea ágil y efectivo. “Es fundamental que los ciudadanos puedan actuar directamente en la Justicia si el Estado no responde”, recalca. También destaca la importancia de implementar herramientas digitales para asegurar la trazabilidad y la integridad en la obra pública en la provincia.

En este contexto, la oposición en Córdoba busca posicionar la transparencia como un eje de debate crucial, planteando serias interrogantes sobre la efectividad de la legislación actual y el compromiso verdadero del gobierno con la rendición de cuentas. Se aguarda la respuesta del oficialismo ante estos reclamos, mientras el clamor por un estado más abierto y responsable se intensifica.