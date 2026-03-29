Ricardo Gil Lavedra solicita medida cautelar contra artículos de nueva ley laboral que impactan la abogacía

El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, ha impulsado una acción colectiva para declarar inconstitucionales ciertos artículos de la reciente Ley 27.802, que modifican aspectos fundamentales de la Ley de Contrato de Trabajo.

En una iniciativa liderada por el Colegio, con el respaldo de la abogada Alejandra García, se busca proteger derechos fundamentales que se ven comprometidos por las nuevas regulaciones. A pocos días de la promulgación de esta ley, Gil Lavedra ha expresado preocupaciones sobre las restricciones que introduce y su impacto en la profesión.

Preocupaciones sobre la Nueva Normativa

Según el exjuez que tuvo un rol clave en los juicios por crímenes de la dictadura, una de las modificaciones más preocupantes permite el pago de indemnizaciones en cuotas, lo que crea una «desigualdad irritante» respecto a los derechos laborales, los cuales tienen un carácter alimentario fundamental. «Esto no solo perjudica a los abogados, sino también a los trabajadores que buscan justicia», remarcó.

Responsabilidad Profesional y Derecho a Defensa

Además de los pagos escalonados, la ley establece una responsabilidad del abogado si se considera que una demanda presenta un monto excesivo de indemnización. Esta situación, evaluada de manera objetiva, podría afectar gravemente el ejercicio profesional y el derecho de los abogados a representar a sus clientes de manera efectiva, según advirtió Gil Lavedra.

Alejandra García, por su parte, hizo hincapié en que esta lucha no es solo una defensa de intereses sectoriales, sino una defensa de principios constitucionales fundamentales. “El derecho de defensa, la igualdad ante la ley y la protección de derechos alimentarios están en peligro”, sostuvo. García, quien aspira a presidir el Colegio de Abogados, se comprometió a liderar una agenda enfocada en garantizar un sistema de justicia con reglas claras y respetuosas de la Constitución.

Medidas Inmediatas y la Gerencia del Colegio

Ante la gravedad de la situación, se ha solicitado una medida cautelar que suspenda la aplicación de las nuevas disposiciones. Gil Lavedra y García están convencidos de que estas normas perjudican no solo a los profesionales del derecho, sino también a los trabajadores que buscan justicia en situaciones laborales complicadas.

Apoyo a un Nuevo Reglamento para Magistrados

En otra iniciativa, el Colegio de Abogados de Buenos Aires, encabezado por Rosalía Silvestre, ha manifestado su respaldo al nuevo Reglamento para la selección de jueces, aprobado por la Corte Suprema de Justicia. Este reglamento tiene como objetivo incrementar la transparencia y objetividad en el proceso de selección, minimizando la discrecionalidad y evitando interferencias políticas.

El nuevo sistema propone realizar concursos anticipados y reducir la puntuación otorgada a las entrevistas personales. Según el Colegio, estas medidas asegurarán que los magistrados designados cuenten con las competencias necesarias para ocupar altos cargos en el sistema judicial, optimizando así su funcionamiento y creabilidad.