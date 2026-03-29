Kicillof: «Milei debería admitir que la nacionalización de YPF fue exitosa»

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió en defensa de la nacionalización de YPF, destacando la consolidación de la producción de petróleo desde su expropiación en 2012. A raíz de un fallo favorable de la Cámara de Apelaciones de Nueva York a Argentina, Kicillof refutó las afirmaciones del presidente Javier Milei sobre el proceso de expropiación.

Kicillof, quien fue ministro de Economía durante la gestión de Cristina Kirchner, recordó que la nacionalización de YPF, que obligó a la española Repsol a ceder sus acciones bajo una ley aprobada por el Congreso, resultó en un aumento significativo de la producción de crudo, que había caído un 42% entre 2002 y 2011. Después de la expropiación, entre 2012 y 2015, la producción creció un 15%.

Victoria Judicial para Argentina

El reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York desestimó la reclamación del fondo buitre Burford, que exigía un resarcimiento de 16 mil millones de dólares, al considerar que la acción de Argentina fue legítima y acorde a derecho.

Reacciones de Kicillof y Milei

Durante una cadena nacional, Milei aprovechó el fallo para atribuirse la victoria, mientras que Kicillof respondió con fuerza, argumentando que la nacionalización se realizó legalmente. Afirmó que Milei había defendido la postura de los demandantes antes de cambiar de opinión tras asumir la presidencia.

Cambios de Postura y Conflictos Ideológicos

Kicillof criticó la aparente contradicción de Milei, quien antes abogaba por la privatización de YPF pero ahora la presenta como esencial para el desarrollo argentino. «Esa transformación de pensamiento llama la atención», señaló.

Discusión sobre el Interés Nacional

El gobernador también subrayó que la expropiación se realizó respetando la Constitución Nacional, que permite al Estado declarar activos de interés público y proceder con su nacionalización. «Todo el proceso siguió los parámetros legales, incluyendo la tasación justa, y Repsol aceptó el acuerdo sin más litigios», explicó Kicillof.

¿Golpes de Efecto o Estrategia Política?

El gobernador sugirió que Milei intenta generar impacto político tras el fallo judicial adverso. «Está buscando justificar su postura en un tema que lo contradice, y eso no puede tomarse de manera seria», agregó.

Reacciones Internacionales y Consecuencias

Sobre la posibilidad de que Milei proponga una nueva ley de expropiación, Kicillof sostuvo que será difícil que el presidente encuentre una base legal sólida para sus proyectos, indicando que la actual administración está enfocada en desmantelar al Estado en lugar de fortalecerlo.

La discusión en torno al juicio evidencia no solo un choque de estrategias políticas, sino un debate más amplio sobre la visión del rol del Estado en la economía argentina.