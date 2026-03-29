Una Positiva Noticia Sin Impacto en la Macroeconomía

La reciente cadena nacional del Presidente, en la que se refirió al fallo favorable de la Cámara de Apelaciones de Nueva York sobre el caso YPF, dejó en evidencia una oportunidad perdida en medio de un panorama económico inquietante.

La economía argentina enfrenta un momento crucial. A pesar de los logros alcanzados, como la aprobación del presupuesto y el pago de deuda en dólares, el ambiente sigue marcado por la cautela y la incertidumbre. El Gobierno y su estrategia, aunque con buenos fundamentos, parecen no resonar en la realidad cotidiana de los argentinos.

Los Retos Económicos y su Impacto Social

La estabilización económica se ha transformado en una batalla contra la inercia más que contra la hiperinflación. La inflación no disminuye con la rapidez prometida, y las proyecciones de un “cero” inflacionario dentro de unos meses podrían convertirse en un problema de credibilidad, más que en una meta económica alcanzable.

Desafíos de la Rentabilidad y el Empleo

El mantenimiento de la actual política macroeconómica está afectando a sectores clave, debilitando los márgenes de rentabilidad y la creación de empleo. Elevadas tasas de interés y un tipo de cambio apreciado complican la operatividad de muchas empresas. Esta situación no responde únicamente a problemas individuales, sino que se encuadra en un contexto macroeconómico adverso.

El Miedo a Corregir

La resistencia del Gobierno a admitir la necesidad de ajustes obedece a un dilema político. Reconocer errores podría interpretarse como una señal de debilidad, especialmente en un contexto marcado por escándalos de corrupción que han deteriorado su legitimidad. Suponiendo que mantienen el rumbo, se espera que el seguimiento de metas fiscales eventualmente genere confianza y reactive la inversión.

La Realidad No Espera

Sin embargo, la economía real no puede esperar indefinidamente. Las decisiones empresariales se basan en eficiencias operativas y pagos reales, mientras que los hogares enfrentan ajustes severos. En este escenario, el tejido productivo empieza a deshilacharse, lo que plantea la urgente necesidad de una corrección.

Factores que Podrían Obligar a Cambiar el Rumbo

Varios elementos podrían forzar al Gobierno a reconsiderar su posición: el impacto prolongado de los altos costos energéticos, la presión sobre el sistema financiero y el descontento social que crece lentamente. El compromiso constante sin resultados inmediatos puede erosionar la paciencia ciudadana, generando una demanda de alternativas políticas.

El Riesgo de Esperar Demasiado

El mayor peligro de la actual estrategia económica radica en la ilusión de que se puede ganar tiempo confiando en que la situación macroeconómica se estabilizará por sí sola. La experiencia evidencia que las rectificaciones evadidas no desaparecen; en cambio, se postergan y se vuelven más costosas.

*Economista de la consultora Perspectiv@s