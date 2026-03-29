Último Rival de México en el Grupo A del Mundial 2026: Fecha Clave

Los últimos días de marzo serán decisivos para definir el último clasificado al Mundial 2026, con emocionantes finales en juego que determinarán las últimas selecciones del torneo.

El Último Rivales de México en la Competencia Mundial

El camino hacia el Mundial se desvela con la gran final entre Dinamarca y Chequia, quienes se enfrentarán el 31 de marzo tras intensas semifinales. El vencedor de este encuentro se unirá al Grupo A, donde México, en su papel de anfitrión, ya espera con ansias.

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Associated Press



Con la definición del grupo de México, otros países europeos también están en la recta final. A continuación, los duelos que se llevarán a cabo el 31 de marzo:

Partidos Clave para los Grupos del Mundial

Las finales de la UEFA determinarán los siguientes equipos:

Final Ruta A (Grupo B): Italia vs. Bosnia-Herzegovina

Italia vs. Bosnia-Herzegovina Final Ruta B (Grupo F): Suecia vs. Polonia

Suecia vs. Polonia Final Ruta C (Grupo D): Kosovo vs. Turquía

Kosovo vs. Turquía Final Ruta D (Grupo A): Chequia vs. Dinamarca

México enfrentará al ganador de Chequia vs. Dinamarca



Horarios y Oponentes Programados para México

Como coanfitrión del Mundial 2026, México disputará todos sus partidos en territorio nacional. Los horarios y encuentros ya están confirmados:

Debut el 11 de junio: vs. Sudáfrica a las 15:00 (ET) en el Estadio Azteca.

vs. Sudáfrica a las 15:00 (ET) en el Estadio Azteca. Segundo partido el 18 de junio: contra Corea del Sur en el Estadio Guadalajara a las 21:00 (ET).

contra Corea del Sur en el Estadio Guadalajara a las 21:00 (ET). Último encuentro de grupos el 24 de junio: enfrentará al ganador de Chequia vs. Dinamarca en el Estadio Azteca a las 21:00 (ET).

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Este Mundial introducirá la fase de dieciseisavos de final, lo que permite a México enfrentar una variedad de rivales si logra avanzar en la fase de grupos, aumentando así la expectativa en torno a su participación.