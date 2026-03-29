¿Cuándo se extingue una deuda de tarjeta de crédito? Advertencias de los bancos

El mito de que las deudas de tarjetas de crédito "se borran" después de cinco años persiste en la mente de muchos argentinos. Sin embargo, expertos advierten sobre las implicancias de esta creencia errónea que puede conducir a serios problemas legales y financieros.

En Argentina, es fundamental entender que las deudas de tarjeta de crédito no prescriben automáticamente a los cinco años. Según la Ley de Tarjetas de Crédito (25.065), los plazos son específicos: las entidades financieras tienen un año para iniciar acciones judiciales en la vía ejecutiva y tres años para demandas ordinarias. Si no se actúa dentro de estos plazos, el banco pierde el derecho a reclamar judicialmente el pago.

Plazos de caducidad de deudas con tarjetas: lo que debes saber

A pesar de esta normativa, la deuda no desaparece en términos generales. La prescripción limita la capacidad de reclamar judicialmente, pero la obligación de pago permanece. Si un deudor decide abonar la deuda después del plazo, el pago se considera válido y no puede ser devuelto.

Un gran malentendido radica en los cinco años mencionados, normalmente asociados a la permanencia de información negativa en registros crediticios, como el Veraz. Sin embargo, esto no se relaciona directamente con la prescripción legal de la deuda.

Interrupciones en el proceso de prescripción

Es esencial considerar que ciertas acciones pueden interrumpir o reiniciar el plazo de prescripción. Esto incluye reclamos formales del banco, la presentación de una demanda o incluso el reconocimiento de la deuda por parte del deudor, como hacer un pago parcial o firmar un acuerdo de pago. En estos casos, el conteo de la prescripción comienza nuevamente.

Asimismo, es importante destacar que la prescripción no se da de forma automática: el deudor debe solicitarla si es demandado. Si no lo hace en el momento adecuado, el tribunal puede proseguir con el reclamo.

Por tanto, los especialistas aconsejan no basar decisiones financieras en la idea de que las deudas desaparecen sin acción. Los efectos en el historial crediticio pueden obstaculizar futuros accesos a préstamos, tarjetas o servicios.

Billeteras digitales en crisis: eliminación de aplicaciones y sus consecuencias

Actualmente, los créditos ofrecidos por billeteras digitales oscilan entre $300,000 y $500,000 con plazos de tres a seis meses. Sin embargo, aproximadamente el 25% de estos créditos no se está pagando en tiempo y forma, lo que incrementa las deudas de los usuarios.

Las tasas de interés que aplican estas plataformas varían entre 115% y 120% anual, con un costo financiero que en muchos casos supera el 200% anual. Esta cifra eleva el costo del endeudamiento, superando ampliamente la inflación.

Desinstalaciones y morosidad: un dilema creciente

Recientemente, las redes sociales han sido escenario de mensajes de deudores que han optado por eliminar las aplicaciones de billeteras digitales como estrategia para evitar los pagos. No obstante, Mariano Biocca, director ejecutivo de la cámara de Fintech, aclara que eliminar la aplicación no significa que las empresas pierdan el rastro de los deudores. “La compañía intentará inicialmente una normalización y, si eso no funciona, probablemente el caso se derivará a un estudio de abogados”, advierte.

Cambio en las tasas: ¿una solución para la crisis?

Ante una tasa de morosidad creciente, las principales billeteras digitales están considerando una reducción en las tasas de interés que imponen a sus créditos. Esta decisión podría beneficiar a cerca de seis millones de usuarios, muchos de los cuales han visto mermados sus ingresos.

La situación se agrava en el sector no bancario, donde la morosidad alcanza el 27%. Este nivel de irregularidad en el pago de préstamos se asemeja al que se observó durante la crisis de 2019 y la pandemia.

Empresas como Tarjeta Naranja y Mercado Libre, que dominan aproximadamente el 60% del mercado, también están viendo crecer esta problemática en sus carteras de clientes.