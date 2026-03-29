Detenidos sospechosos de ‘Shottas’ y ‘Los Chiquillos’ en operativos en Buenaventura

Operativos Anticrimen en Buenaventura: Capturan a Miembros de Bandas Rivales

Las autoridades han dado un gran golpe al crimen organizado en Buenaventura, deteniendo a varios supuestos integrantes de grupos criminales. La colaboración de distintas unidades policiales ha permitido desarticular operaciones delictivas en la región.

Capturas en La Bocana

En una acción coordinada en el corregimiento La Bocana, las fuerzas policiales llevaron a cabo allanamientos en el marco de la operación «Misión Costera». Como resultado, cinco personas, entre ellas algunos conocidos por sus alias, fueron arrestadas por su supuesta implicación en delitos graves como homicidios y extorsiones. Las detenciones fueron realizadas tras un arduo trabajo de inteligencia por parte de la Policía Nacional.

Detalles de las Detenciones

Los aprehendidos fueron identificados con los apodos de ‘Cabeza’, ‘David’, ‘Miguelito’, ‘Pacheco’ y ‘Anderson’. Cuatro de ellos tenían órdenes judiciales previas y uno fue capturado in fraganti. Según informes, estos individuos están asociados a homicidios agravados y otras actividades delictivas relacionadas con el grupo conocido como ‘Shottas’, que tiene vínculos con el ELN.

Operativo en el Barrio Bahía

En un segundo operativo en el barrio Bahía, también en Buenaventura, las fuerzas de seguridad capturaron a un adulto y dos menores, a quienes se les incautó un arma tipo Mini Ingra con munición. Este grupo, conocido como ‘Los Chiquillos’, está vinculado a alteraciones en el orden público y a disputas territoriales.

Logros Policiales en 2026

Desde principios de 2026, la Policía ha logrado desarticular a 19 miembros de ‘Shottas’, 28 de ‘Spartanos’ y 4 de ‘Los Chiquillos’, evidenciando el esfuerzo continuo por combatir el crimen en el puerto de Buenaventura.

Recientes Acciones Contra Bandas Criminales

Estas capturas son parte de una estrategia más amplia que ha permitido, recientemente, la detención de alias ‘Tío’, presunto líder de ‘Los Chiquillos’. Este individuo coordina actividades criminales, como reclutamiento y extorsiones, en varios barrios de la ciudad.

Incautaciones Importantes Durante Operativos

El operativo realizado el 11 de marzo llevó a la captura de tres miembros de ‘Shottas’, incluyendo a un reconocido sicario de la organización. Durante estas intervenciones, las autoridades han incautado armamento considerable, entre ellos rifles y pistolas, tratando de mitigar el poderío de estos grupos criminales.

Con cada acción emprendida, se busca ofrecer mayor seguridad a la comunidad, al tiempo que se desmantelan las estructuras que perpetúan el delito en la región. Estas operaciones son solo el inicio de un compromiso político y social para recuperar el control del territorio frente a las organizaciones criminales.