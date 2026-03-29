One Nation Revives Defection Offer to ‘Courageous’ Moira Deeming After Liberal MP Excluded from Election

La batalla por las candidaturas en el Partido Liberal de Victoria ha tomado un giro inesperado con la eliminación de Moira Deeming, lo que plantea interrogantes sobre el futuro político de la legisladora.

Desarrollo en la Convención Liberal

El domingo, en la convención de la región metropolitana occidental, Deeming fue superada por Dinesh Gourisetty, un líder destacado de la creciente comunidad india en Melbourne. Este cambio de rumbo pone de relieve la creciente influencia de los moderados dentro del partido.

Rumores de Cambio de Alianza

Tras su derrota, comenzaron a surgir especulaciones sobre una posible defección de Deeming hacia One Nation o los Libertarios. Aunque sus seguidores rechazan esta idea, Warren Pickering, presidente de One Nation en el estado, expresó que su partido estaría “abierto a discutir” con la legisladora.

Resultados de la Votación

La votación, que reunió a 68 miembros del partido, resultó en Gourisetty obteniendo 39 votos, mientras que Deeming alcanzó 26. Trung Luu, el otro MP del área, mantuvo su lugar como segundo candidato en la boleta tras un intento fallido por el primer puesto.

Preocupaciones Internas en el Partido

A pesar de que el Partido Liberal espera retener dos asientos en la región, hay preocupaciones de que pueda enfrentar competencia de One Nation en un área considerada tradicionalmente segura por el Laborismo. El clima interno del partido es tenso, especialmente con los antecedentes de Deeming, que incluyen controversias sobre sus posturas en temas de aborto y derechos trans.

Apoyo y Controversias

Moira Deeming había recibido el respaldo del líder del partido, Jess Wilson, y figuras conservadoras como el ex primer ministro Tony Abbott. Sin embargo, la reciente reestructuración dentro del partido, impulsada por una tendencia hacia posturas más moderadas, ha dejado a Deeming en una situación precaria. Su apoyo de altos funcionarios no fue suficiente para superar la influencia creciente de Gourisetty.

Reacciones Tras la Decisión

Deeming, que no se postuló para el segundo puesto tras su derrota y abandonó rápidamente la reunión, ha sido objeto de atención por su futuro dentro de la política. Sus aliados, incluidos el MP libertario David Limbrick, han declarado que Deeming fue “tratada de manera horrible” por el Partido Liberal, sugiriendo que ella considerará sus opciones en el futuro cercano.

Implicaciones Futuras

Si Gourisetty logra ser elegido, se convertiría en el primer diputado indio-australiano del Partido Liberal en el parlamento de Victoria. Este cambio podría marcar un importante avance hacia la representación en una comunidad que ha crecido significativamente en los últimos años.

Con el ambiente político en plena transformación, el futuro de Moira Deeming se presenta incierto, pero sin duda, su trayectoria política y el impacto de esta decisión se seguirán discutiendo en los próximos meses.