Tragedia en Pilar: Incendio en refinería deja un muerto y un herido grave

Un dramático incendio en la refinería Nueva Energía, ubicada en el Parque Industrial de Pilar, dejó un saldo trágico: un operario perdió la vida y otro se encuentra en estado crítico con quemaduras severas. Este incidente ocurrió el pasado sábado 28 de marzo mientras los trabajadores realizaban operaciones de carga de combustible.

Incidente Fatal en la Refinería de Pilar

La desgracia tuvo lugar en la intersección de las calles 5 y 8 cuando se produjo una rápida combustión en el área de almacenamiento de gasoil y nafta. La explosión resultante causó la muerte de un trabajador, mientras que su colega fue trasladado al Hospital Central de Pilar, donde su estado fue clasificado como reservado debido a sus graves lesiones.

Acciones de Emergencia y Bomberos en el Lugar

Varias dotaciones de bomberos llegaron al sitio para extinguir las llamas, trabajando incansablemente durante la noche. Este siniestro marca el cuarto incendio reportado en la provincia de Buenos Aires en la misma semana, lo que ha generado preocupación entre las autoridades y vecinos de la zona.

Una Semana de Incendios en Buenos Aires

El trágico incendio no fue un caso aislado. Entre el 25 y el 26 de marzo, se registraron varios siniestros en la provincia. Uno de estos incidentes se produjo en un depósito de garrafas en Mariano Acosta, donde tres empleados resultaron heridos tras un incendio que comenzó al usar una pava eléctrica cerca de un tanque con fuga.

Testimonios de los afectados informaron sobre quemaduras de segundo y tercer grado, mientras que el dueño del establecimiento, Óscar Adrián Benítez, de 48 años, se dedica a la compra y reventa de tubos de gas.

Incendios Adicionales en la Provincia

El día siguiente, el jueves, también fue testigo de dos incendios en la misma provincia. Uno de ellos ocurrió en un depósito de pintura en Francisco Álvarez, donde se requirió una gran intervención de bomberos. El otro afectó a un camión en Villa Riachuelo, que transportaba mercancía y que fue rápidamente controlado por los Bomberos de la Ciudad.