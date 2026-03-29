Industria en Crisis: Producción se desploma un 7,9% en febrero sin señales de recuperación

Título: La Industria Argentina en Crisis: Caídas drásticas en la Producción y en el Empleo

Bajada: En un panorama desalentador, la actividad industrial argentina se desploma, acumulando pérdidas significativas en producción y empleo desde el inicio del año.

El sector industrial argentino atraviesa un periodo crítico, con una caída del 7,9% interanual en febrero y una disminución del 2,7% en comparación con enero, según el Índice de Producción Industrial (IPI) de la consultora Orlando J. Ferreres.

Más del 50% de las empresas informan caída en producción y ventas, según la encuesta de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Durante los primeros dos meses de 2023, la actividad industrial acumuló una contracción del 5,5%. Además, al corregir las cifras desestacionalizadas, se observó una caída del 2,7% mensual.

En enero, el índice se ajustó al alza, mostrando un aumento del 2,1% mensual, lo que, combinado con la estimación de febrero, refleja un leve incremento del 0,7% respecto a diciembre del año pasado.

Principales Sectores Afectados

El análisis revela que la caída interanual fue principalmente impulsada por sectores como Maquinaria y Equipos, que evidenciaron declives en todos sus rubros, así como en Alimentos, con notable caída en la molienda de aceites.

Argentina fue catalogada como el segundo país con mayor caída industrial a nivel mundial entre 2024 y 2025, con más de 2,400 empresas cerradas y 73,000 empleos perdidos.

Perspectivas Desalentadoras para el Sector

Según la consultora Ferreres, las perspectivas para la industria no son alentadoras. “No esperamos una recuperación inminente”, afirmaron, subrayando que cualquier mejora dependerá de un incremento en los ingresos reales de las familias, que todavía permanecen deprimidos.

Desempeño por Sectores en 2024

Alimentos, Bebidas y Tabaco: un descenso del 9,6% respecto al año anterior, contrastando con un aumento de 5,6% en los dos primeros meses del año. Se destaca la baja del 22,5% en la producción de aceites.

Maquinaria y Equipo: este sector sufrió una contracción de 23,9% en febrero, acumulando una baja del 23,7% en el mismo período.

Metales básicos: este sector mostró una leve recuperación, con un aumento del 3,8% en comparación con febrero de 2025, impulsado por la producción de acero crudo.

Minerales no metálicos: registró una disminución del 8,2% en febrero, acelerando su caída en comparación con meses previos, acumulando una merma del 7,7% en el primer bimestre.

Pérdida de Empleo en la Industria

La industria argentina continúa enfrentando un panorama sombrío, con una pérdida de aproximadamente 160 empleos diarios desde finales de 2023. Este fenómeno refleja la caída en la producción y en la capacidad instalada del sector, que ha perdido peso dentro de la economía nacional.

Un informe del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL) y de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires revela que desde noviembre del año pasado se han perdido cerca de 100,000 empleos industriales, tanto formales como informales.

El estudio estima que la industria manufacturera ha eliminado alrededor de 77 puestos formales por día, lo que equivale a más de 2,300 empleos mensuales, contribuyendo así a la caída del empleo privado en el país.

Los investigadores subrayan que este deterioro en el empleo no es una cuestión nueva, sino parte de una tendencia más extensa, con una pérdida total de más de 115,000 puestos formales desde el pico en 2013, lo que representa una reducción cercana al 9% en más de una década.