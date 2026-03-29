Desmantelan el clan ‘Risitas’: 20 detenidos por tráfico de cocaína en Andalucía

En una impresionante operación, la Guardia Civil ha desmantelado una red internacional de tráfico de cocaína, estrechamente vinculada al famoso clan del “Risitas”. La intervención, que tuvo lugar en varias localidades andaluzas, culminó con la detención de veinte personas, entre ellas, el líder de la organización.

La Guardia Civil ha anunciado la captura del líder de una organización dedicada al tráfico de cocaína, quien había logrado escapar durante la operación “Kiken” en 2023. En aquellas acciones, más de 1.000 kilos de cocaína fueron confiscados y treinta personas detenidas. Actualmente, el segundo al mando sigue sin ser localizado.

Estrategias Evitadas para No Levantar Sospechas

Tras la operación “Kiken”, la red criminal adquirió una empresa de transporte para operar bajo la cubierta de un negocio legítimo y así minimizar riesgos en el Puerto de Algeciras. Este cambio estratégico les permitió adoptar métodos más sofisticados en la ocultación de drogas.

Nuevos Métodos de Ocultación

En lugar de esconder la cocaína en las cabinas de los camiones, el clan implementó un sistema de dobles fondos en los semirremolques. Esta innovación no solo facilitaba la entrada clandestina de operativos, sino que también permitía ocultar los paquetes de cocaína mientras se llevaban a cabo las maniobras en el puerto.

Este enfoque les permitió ejecutar operaciones de gancho perdido con mayor discreción, reduciendo la visibilidad de sus acciones y el riesgo de ser detectados durante los controles rutinarios.

Intervenciones y Detenciones Claves

La organización ha sido asociada a la confiscación de 445 kilos de cocaína en octubre de 2025 en Algeciras. En esa ocasión, dos de sus miembros fueron arrestados mientras extraían drogas de un semirremolque.

Los agentes de la Guardia Civil realizaron un total de 22 registros en localidades como Algeciras, San Roque, Los Barrios, La Línea y Marbella, lo que resultó en la detención de 20 individuos, incluyendo a “Risitas” y varios empleados de transporte que facilitaban la logística de la red.

Colaboración Interna y Control Efectivo

La participación de estibadores y chóferes fue crucial para que la organización operara con un alto grado de seguridad, controlando los movimientos en la terminal y minimizando el riesgo de detección por parte de las autoridades.

Las investigaciones continúan para dar con el segundo líder y otros posibles cómplices de esta compleja red de tráfico de drogas. La operación fue llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Algeciras, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción 1 de Algeciras y con la coordinación de la Fiscalía Antidroga.